Milano Marathon 8 Aprile 2018, PROGETTO UVEITE: Una corsa contro la cecità

Una corsa nella Milano primaverile per far conoscere l’umana solidarietà, che può unire sport e fraternità, adulti e bambini, runner professionisti e non.

L’Assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio GALLERA correrà la staffetta per ARG-ITALIA Onlus, affiancando l’associazione con un segnale forte per dimostrare che solo uniti si può vincere…anche contro l’Artrite Reumatoide Giovanile.

La Direzione Generale e Sanitaria dell’A.S.S.T. Pini-CTO, sarà presente e sosterrà ARG-ITALIA Onlus per sensibilizzare verso la prevenzione delle patologie reumatologiche in pediatria.

Terry Schiavo, volto noto della televisione e dei media, interverrà come madrina della manifestazione sia al MiCo LAB che al Charity Village per assistere e tifare le squadre dei runner di ARG-ITALIA Onlus.

L’artrite reumatoide giovanile – Un bambino o adolescente con Artrite Reumatoide Giovanile non ha mai potuto correre a perdifiato perché un elastico invisibile, ma potentissimo, ogni volta che cercava di partire.. lo riportava indietro, infrangendo i sogni contro il muro dell’immobilità. L’Artrite Reumatoide Giovanile è una malattia invalidante, lenta e infida che, giorno dopo giorno, toglie autonomia e tutti i sogni; inoltre può subentrare l’ uveite , una temibile infiammazione dell’occhio che, se non curata in tempo, può provocare cecità. ARG-ITALIA Onlus, con PROGETTO UVEITE, garantisce gratuitamente lo screening precoce attraverso l’esame della vista a tutti i giovani affetti da Artrite Reumatoide Giovanile (AIG), durante le visite reumatologiche di controllo.

ARG-Italia Onlus – ARG-ITALIA Onlus con le sue staffette correrà per tutti i bambini e adolescenti che hanno dovuto rinunciare ai sogni…e anche allo sport!

– Informazioni al n.340.2264313 o scrivendo a infoargitalia@gmail.com

Fino a fine aprile è possibile donare sulla pagina www.retedeldono.it, ARG ITALIA Progetto Uveite.