Noleggio lungo termine auto: un’occasione da non perdere

Quando si viaggia molto per lavoro, si è continuamente in macchina per andare da un luogo all’altro, da un cliente all’altro, e la spesa che l’azienda sostiene per i viaggi può divenire eccessivamente esosa, soprattutto se consideriamo, oltre ai viaggi in sé, l’usura dell’auto aziendale, le spese di manutenzione, quelle assicurative ed altre ancora. Questo vale anche per un libero professionista, che si ritrova magari ad usare in modo spropositato l’auto personale senza tener conto dei costi che è possibile addebitare alla professione e quali al tempo libero.

Una soluzione comoda, conveniente ed assolutamente flessibile esiste ed è il noleggio a lungo termine dell’automobile: questa opzione permette una scelta disegnata sulle singole esigenze, senza l’intero esborso monetario al momento del ritiro dell’auto. Volkswagen, attenta alle esigenze della propria clientela, propone diverse soluzioni, personalizzabili a seconda delle necessità del singolo cliente, per un servizio a 360°.

Il noleggio dell’auto a lungo termine Volkswagen è un’occasione da non perdere e permette una grande flessibilità e molti vantaggi e garanzie:

la svalutazione del valore di un veicolo appena acquistato (che nel primo anno subisce un’accelerazione notevole) non sarà più un problema;

nessuna immobilizzazione di capitali al momento del ritiro dell’auto;

canone fisso mensile (e personalizzabile in base alle necessità) che permette di pianificare nel tempo le spese per l’auto, senza imprevisti e senza problemi;

Il canone fisso non include chiaramente solo l’utilizzo dell’auto in sé, ma una lunga serie di servizi svolti da Volkswagen per voi:

immatricolazione;

tassa di proprietà;

assicurazione (RCA e PAI);

limite di responsabilità per Incendio Furto e Danni ulteriori al veicolo;

manutenzione, sia quella ordinaria, che quella straordinaria;

gestione delle contravvenzioni;

assistenza stradale;

traino in caso di guasto o incidente;

auto sostitutiva;

accesso dedicato al portale web (fatturazione on-line, monitoraggio della flotta circolante e degli ordini in essere, denunce on-line).

Tantissimi sono i vantaggi che Volkswagen offre per un noleggio lungo termine altamente flessibile e diversi modelli per una scelta personalizzabile:

nuova Polo 1.0 MPI, con Front Assist con riconoscimento dei pedoni, Volkswagen Connect, cerchi in acciaio da 15’’, LED diurni e sensore crepuscolare e airbag a tendina (anteriore e posteriore) di serie;

nuova Golf Variant 1.6 TDI Business, con luci diurne a LED, gruppi ottici posteriori a LED, Bluetooth e USB, Tech&Sound Pack e fatigue detenction di serie;

Passat Variant 1.6 TDI Business, con cruise control, volante multifunzione in pelle, park pilot, navigatore Discover Media da 8’’, Front Assist e fari fendinebbia di serie.

Volkswagen vi propone una soluzione completa, sia per quanto riguarda l’aspetto economico, sia per l’aspetto amministrativo, che vi consente di non avere più problemi legati all’acquisto e alla gestione dell’auto.

I costi sono calcolati in base al veicolo scelto, ai chilometri effettuati realmente in un anno, alla durata del contratto, ai servizi scelti, determinando così il canone fisso mensile.

Volkswagen, una garanzia di professionalità e qualità, per clienti sempre più soddisfatti.