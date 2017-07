Calendari Serie A 2017-18: avvio per Inter e Milan, Derby di Milano all’ottava giornata

Dopo due mesi di astinenza, ecco che finalmente si torna a respirare l’aria di Serie A. La Lega, nella serata, ha definito il calendario della prossima stagione. Si parte sabato 19 agosto con i due anticipi della prima giornata e si chiude il 20 maggio, per lasciare spazio ai Mondiali di Russia. Nel mezzo le classiche 38 giornate, con la grande novità della non-sosta natalizia: si giocherà sia alla vigilia di Natale, che a quella della notte di San Silvestro.

SUBITO BIG MATCH PER L’INTER – Avvio in salita per l’Inter di Spalletti che nelle prime due giornate se la vedrà con avversari impegnativi: Fiorentina dell’ex Pioli al debutto e la sua ex Roma alla seconda giornata. Va meglio al Milan che debutterà a Crotone e troverà in casa il Cagliari alla seconda.

– I Campioni d’Italia della Juventus, dopo la Supercoppa prevista per il 13 agosto debutteranno in casa contro il Cagliari, mentre i giallorossi della Roma saranno di scena a Bergamo contro l’Atalanta. Napoli impegnata con la debuttante Verona.

– Qui tutte le sfide della prima giornata: Atalanta – Roma, Bologna – Torino, Crotone – Milan, Verona – Napoli, Inter – Fiorentina, Juventus – Cagliari, Lazio – Spal, Sampdoria – Benevento, Sassuolo – Genoa, Udinese – Chievo.

DERBY E BIG MATCH – Il nuovo Milan targato Montella vedrà il primo big match alla terza giornata, quando sfiderà la Lazio all’Olimpico di Roma, mentre il primo derby è quello di Torino, in programma alla sesta giornata. La stracittadina di Milano, invece, arriverà all’ottava, assieme al big match tra Roma e Napoli.

– Alla nona altra gara delicata per l’Inter che affronterà, dopo aver già giocato contro Fiorentina, Roma e Milan, il Napoli. Undicesimo turno con Juventus – Milan, mentre alla 13esima vedremo sia il derby di Roma che Napoli – Milan.

– Alla quindicesima spazio per Napoli – Juventus, mentre bisognerà attendere il sedicesimo turno per vedere Juventus – Inter. Sfide molto interessanti anche il 23 dicembre con Juventus – Roma, alla penultima di andata.

ANTICIPI E POSTICIPI DELLE PRIME DUE GIORNATE – Con i calendari, sono stati definiti anche gli anticipi e i posticipi delle prime due giornate di campionato. Il debutto assoluto sarà per Juventus – Cagliari, di scena sabato 19 agosto alle 18.00; alle 20.45 spazio per Verona – Napoli. La prima giornata vedrà poi un posticipo la domenica, Atalanta – Roma, e uno il lunedì, tra Crotone e Milan.

– Il secondo turno inizierà sabato 26 agosto alle 18.00 con Genoa – Juventus, mentre si chiuderà alle 18.00 di domenica con Torino – Sassuolo.

(foto: wikipedia.org)

Matteo Torti