Cartelle Equitalia per bollo auto, attenzione alla possibile prescrizione della richiesta. Info

“Nonostante il pagamento del bollo auto possa essere richiesto entro il terzo anno successivo al mancato pagamento, Equitalia continua a mandare cartelle ed avvisi di accertamento anche quando il diritto alla riscossione è ormai prescritto”. Ad affermarlo è il legale dell’Unione nazionale consumatori, l’avvocato Valentina Greco, commentando le continue segnalazioni che in questi giorni stanno arrivando agli sportelli dell’associazione.

“Tantissimi cittadini – spiega Greco – stanno ricevendo una cartella di Equitalia con la richiesta di pagamento del bollo auto relativo all’anno di imposta 2013”. Una richiesta che “insieme con interessi e sanzioni, determina in capo al contribuente l’esborso di una somma non dovuta in quanto prescritta”.

L’Unc consiglia così a coloro che hanno ricevuto a partire da gennaio 2017 una cartella relativa al mancato pagamento del bollo auto, di “controllare immediatamente se si riferisce al 2013” e ricorda che “tramite ricorso si può chiedere l’annullamento dell’intera richiesta economica da parte dell’Ente di riscossione”.

L’Unione invita “i consumatori che avessero bisogno di assistenza e informazioni a scrivere a sos@consumatori.it“. Noi invitiamo tutti i lettori che desiderassero venisse approfondito un particolare tema, a contattarci a redazione@cronacamilano.it

(fonte: adnkronos.it).

loading...