Guidare una Ferrari a Monza: ecco come realizzare il proprio sogno

Chi non ha mai sognato di guidare una Ferrari? Sin da bambini, giocando con le automobiline, si desidera poter essere al volante di una macchina così potente e veloce come quelle del Cavallino. Il rombo del motore, l’adrenalina che scorre nelle vene, l’odore dell’asfalto e il profumo della vittoria contribuiscono poi ad alimentare tale desiderio e accrescono la voglia di agguantare la possibilità di sentirsi veloci come il vento. Mettersi alla prova, superare i propri limiti, ma soprattutto sentirsi liberi e invincibili. Sono queste le sensazioni che tutti, almeno una volta nella vita vogliono provare. Non capita però tutti i giorni di poter realizzare sogni come questo. Da una parte per colpa delle disponibilità economiche, dall’altra per via dei controlli sulle strade. Non si può sfrecciare in paese con una Ferrari e tantomeno in città. La sicurezza viene sempre prima di tutto, sia per la propria incolumità che per quella degli altri.

Ecco perché se si vuole far scorrere nelle proprie vene adrenalina pura bisogna guidare una Ferrari su una pista come quella di Monza. Su di un vero e proprio circuito che è entrato nella storia della famosissima casa costruttrice tutto avrà un sapore più intenso. Stringere fra le mani il volante della Ferrari, regolare gli specchietti, accarezzare il cambio e sfiorare il pedale per dare gas diventerà una vera e propria esperienza unica nel suo genere; una di quelle esperienze che devono essere provate almeno una volta nella vita. Come fare? Ad offrire tale possibilità a tutti gli appassionati ci ha pensato Puresport. La società, vera e propria eccellenza nel settore della guida sportiva, attraverso il suo team di professionisti, è in grado di trasformare i sogni in realtà. Per un giorno ci si potrà sentire come Raikkonen, Vettel o Alonso.

Puresport offre inoltre nel corso dell’anno numerose promozioni per mettersi al volante di Ferrari o Lamborghini usufruendo di un notevole sconto, che varia di volta in volta. I prezzi presenti sul sito sono da intendersi iva inclusa e sono comprensivi di tutto, ovvero: circuito, assicurazione responsabilità civile azienda, assistenza dei meccanici, vetture, tutte le sessioni motoristiche previste dal programma, ambulanza e medico, servizio sicurezza pista, istruttori, uso dell’abbigliamento tecnico.