Milan: arriva Deulofeu, ma il rinnovo di Donnarumma resta un caso

Dopo giornate di comunicati e smentite, è finalmente arrivato il giorno di Garard Deulofeu. L’attaccante è atterrato domenica sera a Malpensa e lunedì mattina alle ore 8 si è presentato alla clinica La Madonnina per le usuali visite mediche. Uscito dopo le 13, si è subito recato a Casa Milan per la firma del contratto e nel pomeriggio era atteso a Milanello da Montella, per il primo allenamento.

L’ex Everton è costato ai rossoneri 750.000€. Prestito secco fino a giugno. Lo spagnolo va ad occupare il posto lasciato libero da Luiz Adriano e con molta probabilità prenderà anche il suo numero di maglia, il 7. Le prime parole di Deulofeu sono state di gioia nei confronti della nuova maglia e dei neo compagni di squadra. Con molta probabilità verrà convocato già mercoledì in occasione della partita di Coppa Italia contro la Juventus. Toccherà però aspettare per vedere se si rivelerà l’ennesima scommessa vinta da parte di Galliani, che l’ha fortemente voluto.

L’altro caso di mercato che sta un po’ agitando gli animi nel mondo rossonero, è quello riguardante Gigio Donnarumma. The Sun, il quotidiano inglese, ha riportato che Mino Raiola, agente del portiere, avrebbe avanzato una nuova richiesta per il rinnovo del giovane. Le cifre sono davvero importanti: 190.000€ a settimana, per un totale a stagione che toccherebbe quasi quota 10 milioni di euro.

Inutile dire che gli interessi per il gioiellino milanista da parte di altri club sono molti. In primis, la Juventus che vede un erede di Buffon e il Manchester United di Mourinho, che avrebbe messo il nome nella lista di mercato per giugno.

La nuova dirigenza cinese dovrà quindi far fronte a questo primo problema e tentare il possibile per tenere il talento di Donnarumma tra i pali della propria porta.