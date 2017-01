Milan: preso anche Ocampos, ecco cosa cambierà

In prestito dal Genoa per 500.000 euro; in merito placet del Marsiglia, proprietaria del cartellino

Lucas Ocampos è un giocatore rossonero. L’argentino si è presentato questa mattina alle 9 per sostenere le visite mediche alla clinica La Madonnina. Poi la conseguente fermata a Casa Milan per la firma del contratto e infine, tappa a Milanello. L’attaccante è arrivato in prestito dal Genoa per una cifra pari a €500.000, con il placet del Marsiglia, proprietaria del cartellino.

Dopo Deloufeu, è il secondo colpo di mercato di gennaio e ipotizziamo anche l’ultimo. Con il closing cinese ancora lontano, finchè non ci sarà il passaggio di proprietà, le operazioni in entrata risultano molto limitate. Galliani ha fatto quindi il possibile per portare rinforzi, anche se da rivedere sarebbero soprattutto centro campo e difesa centrale.

Ma cosa potranno dare in più questi 2 innesti alla squadra di Montella? Entrambi giovani (classe 1994), Deloufeu e Ocampos sono talenti in attesa della consacrazione definitiva. Lo spagnolo è descritto come un giocatore con tecnica, visione di gioco e cambio passo. Nei 3 anni all’Everton però, non è mai sbocciato e tanto meno hai soddisfatto le aspettative di chi lo definiva un predestinato.

Storia simile anche per Ocampos. Vero talento sbarcato a Monaco nel 2012, è passato successivamente al Marsiglia facendo 3 gol in 31 presenze. Non memorabile neanche l’inizio di stagione fatto a Genova dove le giocate di classe non hanno avuto continuità.

Ma si sa, l’arrivo in un grande club è sempre un stimolo e almeno l’attaccante spagnolo, negli spezzoni di partita in cui ha giocato, ha fatto vedere voglia di fare e grinta. L’obiettivo con questi 2 giocatori è quello di allargare il campo: rifornire Bacca con più palloni e puntare a rientrare centralmente dall’esterno. Il nuovo tridente potrebbe essere quindi quello formato da Suso – Bacca – Deloufeu (Ocampos) facendo tornare Bonaventura nei 3 di centrocampo.

Non ci resta che vedere se questo nuovo assetto funzionerà e darà una svolta alla crisi in cui è finita la squadra di Montella. Domenica si affronterà in casa la Samp e bookmaker come Snai, danno i Diavoli superfavoriti. Viste le ultime partita, se non si vuole perdere il treno Europa League, l’obiettivo è solo vincere.