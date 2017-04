Milano Charity Marathon 2 aprile 2017, Progetto Uveite: una corsa contro la cecità

Una corsa nella Milano primaverile per far conoscere l’umana solidarietà, che può unire sport e fraternità, adulti e bambini, bisognosi e non.

L’Assessore al Welfare della Regione Lombardia Avv. Giulio Gallera interverrà alla manifestazione, dando lo “sprint” ad ARG-ITALIA Onlus e affiancandola in questa Corsa Solidale per dare una dimostrazione forte che uniti si può vincere…anche contro l’Artrite Reumatoide Giovanile.

Il Direttore Generale dell’A.S.S.T.Pini-CTO, dott. Francesco Laurelli sarà presente e sosterrà ARG-ITALIA Onlus per sensibilizzare verso la prevenzione delle patologie reumatologiche in pediatria. Il Direttore Sanitario, dott.ssa Paola Navone generosamente correrà la staffetta con l’Associazione condividendone le finalità.

Gianluca Zambrotta, Campione del Mondo di calcio 2006 e Testimonial dell’Associazione dal 2014, sarà presente al Charity Village per assistere e tifare le squadre dei runner di ARG-ITALIA Onlus.

Un bambino o adolescente con Artrite Reumatoide Giovanile non ha mai potuto correre a perdifiato perché un elastico invisibile, ma potentissimo, ogni volta che cercava di partire. . . lo riportava indietro, infrangendo i sogni contro il muro dell’immobilità.

L’Artrite Reumatoide Giovanile è una malattia invalidante, lenta e infida che, giorno dopo giorno, toglie autonomia, possibilità di muoversi e tutti i sogni; inoltre può subentrare l’uveite, una temibile infiammazione dell’occhio che, se non curata in tempo, può provocare cecità.

ARG-ITALIA Onlus, con PROGETTO UVEITE, ha un desiderio ambizioso: poter continuare a garantire lo screening precoce dell’uveite, offrendo gratuitamente a tutti i giovani affetti da Artrite Reumatoide Giovanile (AIG), durante le visite di controllo, l’esame della vista nell’ Ambulatorio di Immunopatologia Oculare creato all’interno della S.S.D. di Reumatologia Infantile del A.S.S.T. G.PINI di Milano.

Informazioni al n. 340.2264313 o scrivendo a infoargitalia@gmail.com

Fino a fine aprile è possibile donare sulla pagina www.retedeldono.it, ARG ITALIA Progetto Uveite.