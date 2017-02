Q8 all’evento Quattoruote Day con la card ricaricabile RecardQ8

Ospiti illustri e firme autorevoli per il Quattroruote Day, il grande convegno sulla mobilità dove si parlerà anche di carte carburante. Quali sono, in merito, le novità? Scopriamolo insieme

L’appuntamento da non perdere per i protagonisti del mondo business ed automotive è il prossimo giovedì 2 febbraio a Milano presso il nuovo Centro Unicredit Pavilion nel cuore della metropoli lombarda.

L’evento in programma è il Quattroruote Day che, anche per l’edizione 2017, vedrà la partecipazione di ospiti illustri e firme autorevoli.

Ad aprire il convegno sulla mobilità organizzato dalla rivista di automobilismo Quattroruote, in partnership con i top brand Q8, Bosch e Pirelli saranno: Flavio Manzoni – Senior Vice President del Design Ferrari, Carlo Ratti – Direttore del Senseable City Laboratory del MIT di Boston e Michele Bertoncello – Partner McKinsey&Company.

Nel pomeriggio l’evento continuerà con il CarDayQ8, sessione che riguarderà il mercato delle carte carburante ed in particolare la virtualizzazione e dematerializzazione delle carte.

Il tema della digitalizzazione delle carte carburante ha, infatti, l’obiettivo di promuovere nuove soluzioni di rifornimento per i clienti business offrendo prodotti sicuri ed efficienti per acquistare carburante ed accedere a numerosi servizi dagli standard qualitativi elevati.

Q8, brand partner dell’evento Quattroruote Day, investe da tempo sul tema delle carte carburante con la sua offerta di prodotto RecardQ8, disponibile nelle versioni Business e Coupon, una carta in formato ricaricabile rivolta ad imprenditori e professionisti e che, al passo con i tempi, volgerà a breve verso il digitale.

La ricaricabile di Q8 garantisce un sistema di pagamento veloce ed affidabile rispondendo in pieno alle esigenze di sicurezza, flessibilità, convenienza e gestione integrata che ogni imprenditore richiede per poter amministrare al meglio la propria flotta aziendale.

Un vantaggio di prodotto che prevede l’opportunità di eliminare la vecchia documentazione cartacea, ma che garantisce anche una maggiore semplificazione: l’amministrazione dei veicoli aziendali, infatti, prevede una soluzione interattiva di gestione mediante l’utilizzo di un portale online dedicato e a breve di un’app di servizio utile a bloccare le carte e le transazioni effettuate in “real time”.

Una rete capillare di oltre 3.000 impianti Q8 presso cui rivolgersi, la massima tranquillità in tema di sicurezza con l’utilizzo di PIN personali per abilitare le transazioni, l’opportunità di aggiornamento in tempo reale sulle attività di rifornimento della flotta e ancora la possibilità di usufruire di importi di ricarica a scelta e modalità di ricarica differenziate (bonifico, carte di credito, PayPal e MyBank): tutte queste peculiarità confermano il prodotto RecardQ8 tra le più efficaci soluzioni in tema di carta ricaricabile attualmente offerte sul mercato del carburante.