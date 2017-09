Sfilata Ferrari Milano 8 – 9 settembre 2017 corso Sempione, Orario e info

Al via la parata celebrativa per i 70 anni della Ferrari; 500 modelli in corso Sempione

Sarà una tra le sfilate di auto più suggestive di sempre: per i 70 anni della Ferrari, a Milano confluiranno ben 500 modelli, che faranno sognare e palancare gli occhi di grandi e piccini.

Le Ferrari arriveranno in corso Sempione venerdì 8 settembre 2017 a partire dalle ore 16.00; i fortunati automobilisti fanno parte di 7 parate partite nei giorni precedenti da sette città europee.

Le Ferrari rimarranno ferme fino alla mattina di sabato 9 settembre, quando il rombo delle mitiche vetture ripartirà, mettendosi in moto alla volta di Maranello.

Tutti saranno i benvenuti per ammirare, scoprire e forse anche un po’ invidiare le magnifiche auto: dalle più classiche, alle più estrose, ce ne sarà davvero per tutti i gusti.

(Foto: Axion23)

