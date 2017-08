Tagliando auto: scegliere l’officina a Milano

Gli interventi di manutenzione programmata dell’automobile, comunemente chiamati tagliandi, servono ad assicurarci che la nostra auto sia sempre perfettamente affidabile e sicura. Attraverso il controllo, e l’eventuale sostituzione, di liquidi, componenti e materiali soggetti a consumo ed usura, ci assicureremo che il motore, i freni, le sospensioni, le gomme, siano sempre perfettamente efficienti, a beneficio dell’affidabilità, dell’ottimizzazione di consumi ed emissioni inquinanti, della sicurezza, e della stessa longevità meccanica.

I tagliandi sono inoltre necessari allo scopo di far valere la garanzia in caso di guasti. Effettuarli regolarmente, ci solleva di fatto dal dover controllare di continuo i livelli di oli e liquidi, o il consumo di gomme e freni, o l’efficienza di componenti soggetti a rompersi dopo un certo tempo, come le cinghie di distribuzione ed alimentazione, che è molto più saggio sostituire alle scadenze indicate nei vari tagliandi. Per non parlare del comfort dovuto ad un condizionatore carico e con un filtro antipolline non intasato.

I tagliandi si fanno in media ogni 15.000-20.000 chilometri, oppure a distanza di un anno dall’ultimo tagliando, anche se non è stato raggiunto il chilometraggio previsto. Il motivo della “doppia scadenza” è che, anche se non facciamo un elevato numero di chilometri, le caratteristiche chimico-fisiche di liquidi, oli ed altri materiali di consumo tendono a degradarsi ed a peggiorare col passare del tempo, finendo per non svolgere più in modo ottimale il lavoro per cui sono stati prodotti.

Non è obbligatorio, grazie ad una norma europea valida dal 2002, effettuare il tagliando presso le officine e le concessionarie della casa madre della nostra vettura: possono occuparsene, senza che venga meno la garanzia della casa madre. In questo modo possiamo anche mettere a confronto più preventivi per un’auto del nostro modello e col nostro numero di kilometri.

Fai il tuo preventivo tagliando auto trovando l’officina di Milano più vicina a casa tua e ovviamente più conveniente, basta cliccare sul link. Inserendo il modello della nostra vettura, ed il numero di chilometri, il sito ci permetterà di ricevere una serie di preventivi dai meccanici più vicini a casa nostra. E la nostra amica a quattro ruote, sarà pronta a tornare in perfetta forma senza farci svenare.