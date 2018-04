Vacanza in Sardegna: con Traghettilines & AmazonPay biglietti scontati del 10%

Voglia di viaggi e di vacanze? Desiderio di qualche giorno di meritato relax, magari nelle zone più intriganti della Sardegna? Ebbene, c’è una buona notizia: Traghettilines, il noto sito per la prenotazione dei traghetti nel Mediterraneo, ha infatti deciso di destinare questa meravigliosa isola un’iniziativa speciale nata in collaborazione con Amazon Pay, con l’obiettivo di agevolare tutti coloro che hanno intenzione di trascorrere le proprie vacanze in Sardegna.

Sconto del 10% sui biglietti verso la Sardegna

Come ci ricorda lo stesso portale, in riferimento per poter organizzare i propri spostamenti su tutte le principali linee marittime del Mediterraneo, chi dal 29 aprile al 5 maggio acquisterà un biglietto da o per la Sardegna su www.traghettilines.it, pagando tramite Amazon Pay, riceverà uno sconto del 10% sul prezzo ordinario. L’offerta non è soggetta a particolari limitazioni: i biglietti potranno infatti interessare le partenze in tutti i periodi dell’anno, e su tutte le rotte!

Con una simile azione promozionale, Traghettilines cerca di contribuire nell’incentivare i flussi turistici verso la Sardegna, favorendo l’utente finale, il viaggiatore che sceglie il trasporto marittimo per raggiungere la propria destinazione di vacanza. Il fatto che lo sconto del 10% possa essere infatti applicato senza vincoli a tutti i viaggi e a tutte le tipologie di biglietto pagate tramite Amazon Pay, il servizio di pagamento digitale di Amazon, è una dimostrazione della straordinaria ampiezza dell’iniziativa, che vi consigliamo pertanto di valutare quanto prima per poter pianificare in ogni dettaglio la propria vacanza in Sardegna.

Peraltro, con una simile iniziativa Traghettilines conferma altresì il proprio elevato livello di innovazione nei confronti delle nuove tecnologie e dei più efficaci sistemi di pagamento digitali: è infatti il primo e-commerce di biglietteria marittima ad offrire la soluzione di pagamento Amazon Pay, rendendo così ancora più facile e accessibile il servizio di biglietteria.

Come usufruire dello sconto del 10%

Per tutti gli utenti che non avessero ancora preso la dovuta confidenza con questo nuovo sistema di pagamento, ricordiamo come Amazon Pay sia un servizio in grado di permettere l’effettuazione di acquisti online pagando con il proprio account Amazon. In altri termini, sarà possibile acquistare beni o servizi da siti esterni ad Amazon (come i ticket tramite Traghettilines) pagandoli poi con l’account dello store più utilizzato al mondo, importando i dati della carta di credito e l’indirizzo di spedizione.

Questo servizio, completamente gratuito, è accessibile direttamente dal portale Amazon: qui sarà possibile selezionare il proprio profilo di acquirente e, successivamente, accedere con le proprie credenziali. Al momento, i metodi di pagamento accettati per gli acquisti mediante Amazon Pay sono le principali carte di credito dei circuiti Visa, MasterCard e American Express, e alcune carte di debito dei circuiti Visa Electron, Delta e Maestro.

Ricordiamo infine che per poter usufruire dello sconto del 10% su Traghettilines per i viaggi in Sardegna, non dovrete far altro che effettuare normalmente i vostri acquisti. Al momento di effettuare il pagamento, nella schermata di selezione del metodo preferito, occorrerà poi cliccare su Amazon Pay.