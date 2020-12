KIA Niro: l’ibrido appassiona, anche nell’usato

Avere a disposizione un’auto a basso impatto ambientale: è questo il sogno di molti automobilisti. Per farlo oggi le agevolazioni sono svariate, a partire dal fatto che molte vetture con motori a basso inquinamento sono disponibili anche in versione di seconda mano. Un vero e proprio affare per gli appassionati del genere, che sta per altro diventando sempre più interessante. Nel corso degli anni infatti circolare con auto inquinanti, diesel o benzina, sta diventando sempre più complicato. La Kia Niro, in versione ibrida, è tra i modelli più apprezzati anche in Italia, da qualche tempo disponibile anche nell’usato.

I vantaggi della Niro

Perché piace agli italiani. Preferire le auto ibride

Sono numerosi gli italiani che hanno preferito la KIA Niro negli ultimi anni, questo permette di avere a disposizione anche un buon mercato dell’usato. Tra le auto usate dei Concessionari Multimarca non è difficile trovare una KIA Niro in ottimo stato, perfetta per essere guidata ancora per molti anni, sicura su strada, con tecnologia di ultima generazione e soprattutto coperta dalla garanzia oltre ad avere la certificazione del chilometraggio imposta. Con un vantaggio innegabile: il motore elettrico è a bassissima manutenzione e mantiene la garanzia della casa produttrice per 10 anni. Gli italiani hanno dimostrato di apprezzare questo modello per varie motivazioni, a partire dal fatto che si tratta di un’auto pensata per un ampio target di utilizzatori. Un crossover di dimensioni generose, senza diventare eccessivamente ingombrante. Tanto spazio nell’abitacolo, così come nel bagagliaio, cosa che rende la vettura ideale sia per una famiglia, sia per gli appassionati di sport e di viaggio. Una gradevole sorpresa alla guida, grazie al sistema di cambio automatico che favorisce la maneggevolezza dell’auto. Tutti questi elementi sono presenti nella KIA Niro, uniti al fatto di avere a disposizione un’auto ibrida, a basse emissioni di anidride carbonica, perfettamente in linea con le esigenze odierne in fatto di inquinamento.

Dove trovare le migliori offerte

Meglio prediligere i concessionari multimarca. Una realtà sempre più consolidata

Negli ultimi anni la passione degli italiani per le auto di seconda mano è andata aumentando, con una certa regolarità. Anche grazie ai tanti concessionari multimarca, che propongono a molte persone l’auto dei sogni a prezzi interessanti. Tra le varie proposte sono disponibili anche KIA Niro a km zero, una proposta da non lasciarsi scappare. Si tratta di vetture che sono offerte come usato, visto che hanno già subito un’immatricolazione. Visto che però le auto sono rimaste ferme del concessionario e non hanno mai percorso km su strada, nei fatti sono delle vetture nuove, senza alcun tipo di usura. Proposte però a prezzi scontati, si parla di circa il 10-15% rispetto al prezzo di listino.

Il vantaggio di un’auto ibrida

Come si guida un KIA Niro. Il chilometraggio

I vantaggi dati dalle auto ibride oggi sono molteplici, a partire dal fatto che offrono basse emissioni e un consumo non eccessivo. La KIA Niro è considerata una sorta di passaggio intermedio per chi desidera passare a una motorizzazione meno inquinante rispetto a quelle tradizionali. Pur offrendo minore impatto ambientale, un’auto ibrida si guida come un’auto con motore termico, senza restrizioni per quanto riguarda il chilometraggio e senza dover forzatamente cercare colonnine di ricarica.