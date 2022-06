Real estate e Big Data presentano un rapporto sempre più stretto tra di loro, in quanto il primo ha attraversato un profondo cambiamento nel corso degli ultimi anni. La stessa pandemia ad esempio ha permesso di digitalizzare notevolmente l’intero settore e quindi ora più che mai è necessario avere a disposizione un ampio volume di dati, proprio come i Big Data. Per questo, questi ultimi sono considerati sempre più importanti per l’ambito in oggetto, ma non solo.



Real estate e big data: il rapporto tra loro

Secondo gli esperti di Tecnocasa, il rapporto tra Real estate e Big Data potrebbe rivelarsi particolarmente interessante e già negli ultimi anni si è avuto modo di constatare come i secondi influenzassero il campo immobiliare. Con l’espressione inglese “Big Data” si fa riferimento a una serie di tecnologie avanzate che consentono di raccogliere una quantità sempre maggiore di dati e non solo il loro volume è molto elevato, ma anche la velocità con cui le informazioni vengono ottenute. Tale novità sembrerebbe aver provocato in diversi settori un cambiamento di notevole portata, proprio come quello che sta avvenendo nel campo immobiliare.

Quest’ultimo infatti ha avuto una larga spinta grazie al mondo digitale e si può affermare che in particolare la digitalizzazione è cresciuta notevolmente nei mesi cruciali della diffusione del Covid. Proprio questa trasformazione tra l’altro ha provocato un ulteriore sviluppo dell’ambito, in quanto le tecnologie avanzate consentono di avere a disposizione una serie di vantaggi. Tra questi, il fatto di lavorare più velocemente e da remoto, ma anche raccogliere i già citati Big Data. Proprio questi potrebbero persino colmare alcune lacune presenti nel mercato immobiliare attuale e su cui è bene approfondire il discorso, per comprenderne meglio i dettagli.

I Big Data come elemento utile per risolvere alcune criticità

Il settore immobiliare ancora oggi si basa su sistemi di conservazione dei dati che risultano vecchi, ma questo sta cambiando e si sta puntando sempre di più su strumenti più innovativi. Proprio i Big Data potrebbero rappresentare un’ottima soluzione da questo punto di vista e potrebbero velocizzare i processi, i progetti, la loro pianificazione, ma non solo. Grazie a tali elementi si possono avere a disposizione tutti i dati che servono e una miriade di info utili proprio per portare avanti i propri lavori. Per questo, come accennato, si può arrivare a una riduzione delle tempistiche e anche a una maggiore efficienza, nonché una produttività più elevata. Il vantaggio dell’uso di tali elementi poi potrebbe ripercuotersi anche a livello economico, in quanto si potrà avere un certo risparmio sulle spese.

Si aggiunge a tutto ciò anche il fatto l’uso degli elementi in oggetto potrà garantire una maggiore sicurezza, in quanto gli stessi saranno utili per valutare in modo corretto anche i rischi di qualsiasi operazione. Date tutte le considerazioni in merito, si può quindi affermare che il rapporto tra settore immobiliare e Big Data sia sempre più stretto. Negli ultimi anni infatti sono fortemente cambiati i sistemi con cui i professionisti elaborano e archiviano i dati e i Big Data rappresentano un’ottima fonte, nonché una risoluzione utilissima per apportare conseguenze positive all’ambito immobiliare.