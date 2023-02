La SEO rappresenta uno degli investimenti più redditizi per qualsiasi azienda che desideri avere successo online. Grazie alla crescita esponenziale del commercio elettronico e, quindi, anche della relativa concorrenza, la SEO è diventata in breve tempo l’attività più interessante a cui imprenditori e decision maker volgono lo sguardo.

La popolarità della SEO è dovuta alle interessanti potenzialità che è in grado di offrire, tra cui figurano generare maggiori flussi di traffico organico, aumentare la visibilità online di un sito web e, ovviamente, migliorare la redditività degli affari. Per ottenere buoni risultati, tuttavia, occorre affidarsi a un team di esperti, come ad esempio quelli di un’agenzia SEO Milano.

La ragione è semplice: per farsi notare da nuovi potenziali clienti, oggi, non basta più solo essere presenti online ma occorre adottare strategie mirate per farsi trovare prima della concorrenza. Ecco, quindi, tutte le buone ragioni per cui può essere importante investire in attività SEO.

Il mercato è saturo e farsi notare è diventato sempre più difficile

In un mercato digitale saturo come quello attuale, farsi notare risulta sempre più difficile. La concorrenza, in ogni settore, si presenta piuttosto dinamica e mutevole ed è per questo che ogni azienda si trova a dover fare i conti la necessità di attirare l’attenzione di sempre nuovi potenziali clienti, soprattutto quelli che non sono ancora a conoscenza dell’esistenza di un brand.

Per farlo occorre sviluppare un piano d’azione, una strategia che contempli anche la SEO in modo tale da aumentare la visibilità e raggiungere un pubblico più vasto e, soprattutto, altamente “mirato”. Difatti la SEO consiste nel posizionare un sito web in alto tra i risultati di ricerca quando l’utente effettua una richiesta al web per trovare risposta ai propri bisogni. Questo significa che la SEO serve a connettere meglio tra loro domanda e offerta in base a un ranking globale, in cui figurano tutti i siti web organizzati per categorie.

Google premia solo i siti web di alto valore

Un’altra ottima ragione per investire sulla SEO riguarda i cambiamenti che interessano il funzionamento dei motori di ricerca. Per capire di cosa parliamo basta dare uno sguardo ai miglioramenti continui promossi dallo stesso Google, il motore di ricerca più utilizzato al mondo, il quale non smette mai di aggiornare i propri algoritmi per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti.

Nel 2022 sono stati introdotti numerosi update finalizzati a penalizzare i contenuti spam e a favorire quelli di alta qualità, informativi e pertinenti. Pertanto, per avere una buona visibilità online, è fondamentale avere un sito web ottimizzato e rispettoso dei criteri di qualità imposti dai motori di ricerca, in modo da essere rilevanti per le ricerche degli utenti e apparire tra i primi risultati delle SERP.

Anche a livello local la SEO può fare la differenza

Non bisogna pensare che la SEO sia utile solo per grandi aziende con un vasto pubblico a livello nazionale o internazionale. In realtà può essere altrettanto importante per i business territoriali, come ad esempio i negozi locali, i ristoranti e altre attività “di zona”. Grazie alle strategie di Local SEO, infatti, le imprese possono essere facilmente individuate dai potenziali clienti che cercano servizi o prodotti nella loro zona, aumentando così la loro visibilità, popolarità e fatturato.

I motori di ricerca sono infatti in grado di mostrare i risultati di ricerca in base alla posizione dell’utente ed è per questo che, quando un sito web è ottimizzato per le ricerche locali, si ha una maggiore probabilità di essere trovati dalle persone che si trovano nelle vicinanze.