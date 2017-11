Stand Guardia di Finanza a “Sicurezza 2017” Milano, si cercano anche 30 nuovi finanzieri Contatti

La Guardia di Finanza, dal 15 al 17 novembre 2017, sarà presente a “Sicurezza 2017”, manifestazione di settore a carattere internazionale organizzata da Fiera Milano.

Sicurezza che per la Guardia di Finanza, quale unico Corpo di Polizia economico-finanziaria dello Stato, si traduce nella tutela delle libertà economiche dei cittadini, delle imprese e dei professionisti onesti, nel contrasto ai traffici illeciti, nel concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, nel garantire la sicurezza sul mare e in materia di circolazione dell’euro e degli altri mezzi di pagamento, nel contrasto al commercio illegale della flora e della fauna protetta negli spazi doganali, nel soccorso in montagna.

Le attività di soccorso in montagna, in particolare, sono svolte dagli specialisti del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.), composto da Finanzieri in grado di assicurare elevata efficienza tecnico-operativa in attività di soccorso in alta quota, su siti dalla conformazione orografica impervia e in condizioni metereologiche avverse.

Proprio in questi giorni, tra l’altro, è stato pubblicato un bando di concorso per arruolare 30 finanzieri destinati a far parte del S.A.G.F., reperibile sul sito istituzionale: www.gdf.gov.it – sezione concorsi.

Presso lo stand del Corpo, ogni giorno alle ore 11.30, 14.30 e 16.30, personale del Soccorso Alpino Guardia di Finanza animerà dei brevi workshop sul tema “La sicurezza in montagna: consigli pratici, errori da evitare”.

Sarà possibile, inoltre, visitare il Ve.I.Co.Lo., ufficio itinerante della Guardia di Finanza, nonché ammirare alcuni dei mezzi speciali in dotazione al Corpo.