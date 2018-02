Assicurazione medica viaggio: la guida alla scelta

Partire è uno dei sogni più ricorrenti, non soltanto dei turisti abituati ad allontanarsi dalla propria città. Viaggiare rende liberi e permette di sentirsi più vivi. Se si pensa di organizzare un viaggio è necessario dedicare del tempo alla scelta dell’assicurazione medica perché è uno degli elementi più importanti. Dopo viene tutto il resto.

Un’ assicurazione deve rispecchiare le nostre esigenze e deve contemplare tra i suoi punti tutto ciò che è indispensabile durante una vacanza tra gli imprevisti che potrebbero capitare.

Stipula l’assicurazione sanitaria viaggio giusta per te per poter viaggiare senza pensieri e inutili ansie dedicandoti alle bellezze che scoprirai una volta giunto a destinazione. Gli imprevisti, si sa, durante i viaggi possono essere ricorrenti, soprattutto se si tratta di quelli sanitari. Insomma, cambiando le abitudini, camminando e avventurandosi alla scoperta di sentieri e città non è così strano che possa capitare qualche piccolo imprevisto. Ecco, con un’assicurazione che ti protegge non avrai bisogno di alleggerire il tuo portafoglio con ulteriori spese inutili ed evitabili.

Come scegliere l’assicurazione medica viaggio

Non ci sono segreti o trucchi per scegliere l’assicurazione medica viaggio che più fa per te, tutto dipende da ciò che cerchi, ma soprattutto dipende da ciò di cui hai bisogno. Solitamente una polizza di questo tipo comprende l’assistenza sanitaria 24 ore su 24, il pagamento diretto delle spese mediche, ospedaliere e chirurgiche, il rimborso delle spese di trasporto al centro medico di pronto soccorso, il rimborso delle spese mediche e/o farmaceutiche, il rimborso delle spese per cure riabilitative e fisioterapiche occorse in viaggio conseguenti al ricovero ospedaliero e quello per spese odontoiatriche urgenti.

A questi servizi, se sei un turista che non ama il rischio potrai aggiungere quelli che mettono al sicuro in caso di furti e danneggiamento, per la precisione si tratta del rimborso spese in caso di furto, incendio, rapina, scippo e mancata riconsegna da parte della compagnia aereo del bagaglio, del rimborso spese in caso di ritardo aereo, di quello per spese dell’hotel in caso di prolungamento del soggiorno per malattia, infortunio o a seguito di furto o smarrimento dei documenti necessari al rientro e del rimborso per eventuali danni o furto di smartphone, tablet e pc.

Perché scegliere l’assicurazione medica viaggio

Dire che un’assicurazione medica viaggio sia indispensabile potrebbe risultare banale. Eppure non ci sono molti altri modi per spiegarlo, considerato che ci sono alcuni paesi nel mondo (gli Stati Uniti tra tutti) che hanno un sistema sanitario a pagamento e per qualsiasi infortunio, anche per il più insignificante, si richiedono spese non di poco conto. In questi casi avere un’assicurazione medica salva la tua vacanza e le tue tasche. Stipularla non significa affatto essere pessimisti, ma semplicemente essere previdenti e attenti.