Festa di fine anno A Regola d’Arte 2018, prosegue il successo dell’iniziativa che utilizza Sport, Musica ed Ecologia per integrare i giovanei dei quartieri cittadini svantaggiati

Martedì 22 maggio 2018 si è svolta a Linate, presso il campo dell’ASRugby, la festa conclusiva del progetto A Regola d’Arte, Edizione 2018.

IL PROGETTO – I protagonisti di A REGOLA D’ARTE (progetto ideato e promosso da Mediafriends, la Onlus di Mediaset, Mondadori e Medusa), sono ragazzini e ragazzine che vivono nei quartieri più disagiati delle città italiane, ai quali si propongono attività formative in ambito sportivo, culturale ed ecologico, allo scopo di favorirne l’integrazione e la crescita sociale.

– Il progetto, accolto con entusiasmo e ormai consolidato negli anni, si concretizza mediante l’offerta di corsi gratuiti di rugby, percussioni musicali e la coltivazione condivisa di un orto.

– “Il Rugby è uno sport che forma il carattere e lo spirito di squadra, l’intesa, la solidarietà e il rispetto degli avversari – ci spiegano i promotori dell’iniziativa –. Questo sport è portatore di forti valori sociali ed emozionali: lealtà, spirito sportivo, disciplina e lavoro di squadra. Lo studio della Musica – proseguono –, grande patrimonio culturale italiano, favorisce la crescita culturale degli individui , ma permette anche di sviluppare delle capacità intellettive, espressive e relazionali. Suonare insieme vuol dire lavorare sulla partecipazione , sul divertimento , sulla disciplina , sulla fatica e sulla costanza. La cura di un Orto – aggiungono – favorisce i rapporti dei ragazzi di città con le regole che detta la natura”.

LE CARATTERISTICHE DI OGNI NUCLEO – Da qui le caratteristiche di ogni nucleo di A Regola d’arte:

– Far riferimento alle regole intrinseche alla pratica del Rugby, Musica e la Natura.

– Puntare su ciò che i ragazzi già fanno, conoscono o apprezzano (vale a dire la musica e lo sport)

– fondarsi sul gruppo, sulla partecipazione, sul divertimento, sulla disciplina, sulla fatica, sulla costanza

– Prevedere istruttori e docenti di elevata qualità e esperienza

– Essere gratuito per scuole e alunni

– “Nei quartieri più disagiati – continuano a spiegarci i promotori dell’iniziativa –, c’è molta energia ma, al contempo, non è sempre facile trovare la strada giusta per emergere e/o diventare cittadini. L’obiettivo del progetto, pertanto, non è quello di creare musicisti, rugbisti o degli ortisti di professione, bensì dei cittadini, inseriti a pieno titolo nel contesto sociale e civile”.

L’INIZIO, NEL 2014 – Partito nel 2014 con un campus estivo presso il centro di aggregazione giovanile Barrio’s, nel quartiere Barona di Milano, oggi il progetto A REGOLA D’ARTE ha tanti destinatari in quanto, sulla base dei riscontri ottenuti, è stato promosso presso istituti scolastici, centri di aggregazione e oratori. Tra questi:

– Centro di aggregazione giovanile Barrio’s gestito da Comunità Nuova Onlus in zona Barona (Milano)

– Istituto Comprensivo Iqbal Masih in zona Baggio (Milano)

– Istituto Comprensivo Cadorna in via Dolci (Milano)

– Centro di aggregazione giovanile Tempo e Poi gestito dalla cooperativa La Strada, in zona Mecenate (Milano)

– Oratorio S. Leonardo Murialdo in zona Giambellino (Milano)

– Istituto Comprensivo Giani Rodari di L’Aquila, il progetto è presidiato da Ciai Onlus

– Istituto Comprensivo Amari, Roncalli e Ferrara di Palermo, il progetto è presidiato da Action Aid

– I partner dell’operazione sono AS Rugby Milano e SONG Onlus (Sistema Orchestre e Cori Giovanili e Infantili- Lombardia).

EVENTI – A Regola d’Arte propone anche diversi progetti:

Arte : Sulla base dei risultati ottenuti fino ad oggi, è sorta l’esigenza di documentare e completare il progetto coinvolgendo l’ambito delle arti visive; da qui la partnership tra Mediafriends e l’Accademia di Belle Arti di Brera .

“Nel corso dell’anno accademico 2015/2016 – ci spiegano ancora –, gli studenti del corso di Fotografia di Brera hanno documentato lo sviluppo e i momenti salienti del progetto presso la scuola Iqbal Masih. In parallelo, la Scuole di Pittura di Brera ha realizzato alcuni interventi pittorici stabili all’interno degli edifici scolastici”.

Laboratorio di pittura dei ragazzi dell’Accademia di Brera presso I.C. Iqbal Masih

– A settembre 2018 è prevista una mostra fotografica realizzata dagli studenti del corso di fotografia dell’Accademia di Belle Arti di Brera presso la Chiesa San Carpoforo di Brera.

Cinema : Nel 2016 , l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni ha realizzato un cortometraggio intitolato “Rugby a Regola d’Arte”, che racconta l’esperienza di A Regola d’Arte attraverso la voce dei protagonisti (tutti tra i 6 e i 13 anni). Un piccolo viaggio attraverso la realtà, la vita, i sogni e i desideri dei cittadini milanesi del futuro. Il cortometraggio è stato presentato presso il Busto Arsizio Film Festival e trasmesso sulle reti Mediaset. Per visione https://youtu.be/Xjg1U5KFYdo

– Nel 2017, di nuovo l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni ha realizzato un secondo cortometraggio “A Regola d’Arte” dove racconta i progetti di musica e rugby sostenuti da Mediafriends nelle periferie di Milano, mostrandole attraverso lo sguardo degli educatori coinvolti.

– “Ascoltando i protagonisti, percepiamo le difficoltà e le soddisfazioni nell’educare i ragazzi – ha commentato il regista Samuele Romano –, viviamo con loro i pomeriggi trascorsi ad insegnare, i tentativi e le frustrazioni, i sorrisi e le gratificazioni. In un montaggio alternato, passiamo dalla musica al rugby e viceversa, muovendoci dalle mani che percuotono i bonghi a quelle che afferrano la palla, dalle braccia alzate per fare una domanda a quelle che si allungano per placcare un avversario”.

– Il cortometraggio è stato presentato al Festival di Giffoni edizione 2017 e andato in onda sulle reti Mediaset , Canale 5 , La 5 e Iris.

SEGUI IL PROGETTO – Per seguire da vicino A Regola d’Arte:

