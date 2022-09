Caratteristiche e servizi offerti dai motel: tutto quello che c’è da sapere

I motel sono un’ottima alternativa agli hotel, in quanto offrono alloggio, ma con delle differenze. Per questo, durante un viaggio la scelta sul luogo in cui pernottare deve essere valutata a seconda delle esigenze. In questo articolo approfondiremo le caratteristiche e i servizi dei motel.

Quando si pianifica un viaggio, un weekend o si ha bisogno di trascorrere la notte fuori è importante valutare la struttura, che va scelta principalmente secondo la tipologia di viaggio e deve adempiere quindi a determinate esigenze. Non sempre però si ha la necessità di usufruire di un alloggio per tutta la notte: per questo ci sono i motel. Questi ultimi, infatti, funzionano ad ore, ed è possibile trascorrere delle ore piacevoli e rilassanti per delle brevi soste. Non è difficile trovare dei motel, ma se vi trovate nella regione Lombardia un’ottima soluzione è motel Varese a ore , che propone un’idea diversa e meno essenziale ma più lussuosa e particolare, per offrire dei momenti da sogno a chi trascorrerà del tempo all’interno.

Approfondiamo, dunque, le caratteristiche e i servizi disponibili nei motel.

Le origini dei Motel

Partiamo dalle origini: il nome deriva dall’abbreviazione di motor e hotel, ed infatti inizialmente i motel ospitavano i camionisti che cercavano alloggio per delle soste durante i loro lunghi tragitti. In questi casi, infatti, sorgeva l’esigenza di avere delle camere comode situate in prossimità di grandi parcheggi, per rilassarsi un paio di ore e successivamente riprendere il viaggio. Il primo motel nacque negli Stati Uniti nel 1920, mentre in Italia si diffusero grazie ad Enrico Mattei di Eni che realizzò la famosa catena di motel Agip, nati appunto per offrire il giusto comfort ai camionisti.

Nel corso del tempo questa valida alternativa di alloggio ha preso sempre più piede, diventando un punto di riferimento per chi desidera passare delle ore rilassanti e di svago. Soprattutto a partire dalla fine degli anni ‘90 i motel si espansero nelle grandi città e divennero un luogo di ritrovo per molte coppie alla ricerca di privacy e tranquillità, ma furono scelti anche da uomini d’affari.

Le caratteristiche e i servizi dei motel

La differenza sostanziale tra gli hotel e i motel è che questi ultimi offrono l’opportunità di sostare e alloggiare per qualche ora e non per l’intera nottata come avviene invece negli hotel. Inoltre, solitamente i motel non mettono a disposizione servizi extra, a parte qualche eccezione in cui è disponibile una tavola calda annessa. In ogni caso, negli ultimi anni queste strutture hanno avuto una crescita esponenziale, essendo infatti situate nelle grandi strade delle città principali in cui c’è molta affluenza di turismo. Per questo motivo esistono strutture veramente ben fatte e molto lussuose che non hanno nulla da invidiare agli hotel. Ciò permette di trascorrere delle ore diverse in totale relax e comfort.

Per trovarli e prenotare è semplice: basta cercare quello più vicino alla zona d’interesse su internet e di conseguenza accaparrarsi l’alloggio tramite chiamata o attraverso il sito, che nella maggior parte dei casi riserva una sezione per le prenotazioni online.