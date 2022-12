Usare il mop per le pulizie

Cos’è il mop

Oggi per fare le pulizie di casa e dell’ufficio, si utilizza il mocio, o il cosidetto mop, ma cos’è il mop e che differenza ha con il classico mocio per lavare i pavimenti? Il mop è un termine inglese che significa “to mop” ovvero lavare il pavimento e si tratta di una scopa per lavare i pavimenti, che nella parte bassa ha delle frange di cotone o di materiale sintetico, e viene accompagnata da un secchio dotato di un attrezzo strizzatore.

Successivamente è stato chiamato anche “mocio” grazie al successo avuto da un noto marchio di prodotti per le pulizie. Quindi non c’è alcuna differenza in pratica tra mop e mocio. Forse non tutti sanno che mocio deriva dal termine spagnolo “mocho”, che significa mozzo, dato che questo strumento nacque per lavare i ponti delle navi ed era quindi utilizzato dai mozzi.

Migliore mop per pavimenti

Oggigiorno il mop è uno dei prodotti maggiormente utilizzati per le pulizie dei pavimenti, sia in ambito domestico che industriale. Questo perchè, la comodità del mop non ha eguali , infatti è facile lavare per terra con questo strumento, che aiuta a togliere lo sporco, poi si reimmerge in un secchio pieno di acqua e detersivo, e si strizza con l’apposito cestello strizzatore inserito all’interno del secchio.

Il migliore mop per pavimenti è certamente quello che pulisce a fondo, quindi quello dotato di frange in microfibra, che assorbono tutte le particelle di sporco dei pavimenti, anche nelle fessure. Questo mop volendo si può utilizzare anche a secco, per raccogliere la polvere, poichè la microfibra ha la capacità di attirare a sè i granelli e i pulviscoli di sporco. Il mop esiste di forma circolare o anche di forma rettangolare.

Mop lavapavimenti autostrizzante

Oggi esiste anche il modello di mop lavapavimenti autostrizzante. E’ un modello di mop che viene venduto con secchio a pedale; dalla parte esterna del secchio in pratica c’è un pedale, che quando viene premuto attiva l’attività di strizzatura. In questo modo si può eseguire una perfetta strizzatura senza sporcarsi le mani.

La comodità del mop non ha eguali anche perchè si può tranquillamente staccare dal manico una volta sporco, e lavarlo in lavatrice, sostituendo la testa della scopa con un altro mop di riserva.

Mop pavimenti professionale

Dato che la comodità del mop non ha eguali, questo articoli per effettuare delle ottime e precise pulizie dei pavimenti viene utilizzato sia in casa, come in ufficio e in altri luoghi. Per eseguire delle pulizie professionali in ambienti pubblici, o in negozi, sale di hotel, e così via, si utilizza però un mop pavimenti professionale.

Questo differisce da quello usato per le pulizie domestiche, in quanto la testa del mop è più grande del mop standard per le pulizie di casa. Inoltre il secchio è grande in modo da contenere più litri di acqua, ed è anche dotato di ruote, silenziose e molto scorrevoli in modo da poterlo spostare tranquillamente da una stanza all’altra senza problemi.

Lo strizzatore del secchio è a maniglia, per strizzare in profondità il mocio, e il secchio è dotato di sistema duale ovvero è costituito da due parti; una parte serve per sciacquare il mop, e l’altra per immergere il mop nell’acqua pulita e poi lavare.