Connettori RCA: ecco le nuove proposte di Rs Components Italia

I connettori RCA sono molto usati per trasferire i segnali audio e video non solo al PC ma anche alla TV, quindi, sono davvero indispensabili per fruire dei dispositivi tecnologici. Si tratta di strutture cilindriche con uno spinotto centrale, nel caso ci si trovi davanti l’uscita definita “maschio”, se invece, al centro hanno un alloggiamento cavo si ha un attacco “femmina”. Essi possono essere acquistati isolati o in coppie di tre con differenti colori, di solito rosso, bianco e giallo, per rintracciare facilmente le varie connessioni.

Le proposte di Rs Components

Per acquistare dei prodotti di ottima qualità si può visitare il sito Rs Components specializzato nella vendita di questa tipologia di accessori e di altri articoli elettrici ed elettronici di qualità. A questo proposito, sul sito di Rs Components Italia si possono trovare non solo i cavi pronti, ma anche i singoli pezzi per sostituire quelli malfunzionanti o assemblare un sistema con le caratteristiche che si desiderano. Nello specifico ci sono spinotti maschio e femmina completi anche dal rivestimento esterno oppure solo la parte interna. La componentistica è disponibile con diverse finiture e con vari materiali, così da scegliere quello più adatto alle proprie esigenze.

Specifiche dei connettori RCA

I cavi che terminano con un connettore RCA permettono il trasporto di un segnale analogico e non digitale, tale aspetto rende questo sistema utile da impiegare su quei dispositivi che hanno qualche anno in più ma anche su quelli di ultima generazione, in quanto ancora oggi questa uscita viene istallata su PC e televisori. Prima di decidere di usare questo collegamento occorre sapere che ogni cavo riesce a trasmettere un segnale singolo, quindi si necessita di uno spinotto per il video e di uno per l’audio, se questo deve essere stereo ce ne vogliono due, da attaccare alle singole casse. Per rendere il tutto più semplice, per convenzione, ogni uscita ha un colore, il giallo serve per la trasmissione di immagini, il rosso per il suono del canale destro, mentre il bianco per quello sinistro, a questi, che sono quelli maggiormente impiegati, se ne aggiungono altri.

L’installazione dei connettori RCA è molto facile, basta inserire gli spinotti negli specifici alloggiamenti, infatti sono stati inventati proprio per tutti quei dispositivi casalinghi per rendendone più agevole il funzionamento. Qualora si decida di unire due sistemi con uscite differenti basta usare un adattatore. Si tratta di fili che presentano connettori RCA ma pure un jack il quale ha un ingresso particolarmente comune che è presente negli stereo ma anche nelle TV e sui PC. In questo modo solo con un mero collegamento fisico, senza alcun commutare di segnale, si potrà ottenere un trasporto di video e audio. Nel caso sia presente un’uscita HDMI, invece, si necessita di adattatori particolari in quanto occorrerà un dispositivo in grado di trasformare i dati da analogici a digitali.

Acquistando su siti specializzati, come RS Components, si potranno trovare merci di ottima qualità e una scelta davvero vasta così da acquistare proprio ciò che si stava cercando.