Concerto di solidarietà Teatro Giuditta Pasta Saronno 15 aprile 2018, la musica per sostenere chi soffre di autismo

Domenica 15 aprile si svolgerà al Teatro Giuditta Pasta di Saronno il “Concerto di solidarietà

per voce, pianoforte e band.. e non solo”: un grande evento musicale il cui ricavato andrà alle attività delle Fondazioni CLS e AGRES, in favore delle persone autistiche sia in età infantile che adulta.

La serata vedrà sul palco artisti d’eccellenza: la nota rock-band Rinvio a Giudizio, capitanata dal voice leader Alessandro Munari e da sempre pronta a sostenere cause benefiche; Arnaldo Ciato con la sua “Ciato and Ciato’s”; il giovane Gabriele Naretto, pianista diplomato al Conservatorio col massimo dei voti e che, proprio grazie alla musica, supera il suo disturbo autistico.

Tra vivacità e commozione, la musica unirà e porterà a riflettere sul concetto non di diversità, bensì di unicità, intesa come il valore di ogni individuo nel proprio essere unico e irripetibile. Al di là di schemi limitativi e preconcetti, in nome di un percorso di scoperta e arricchimento per tutti: dal singolo, all’intera collettività.

Teatro Giuditta Pasta

domenica 15 aprile 2018, ore 20,30

Via I Maggio, 5, 21047 Saronno (VA)

Biglietti: mariacornelia.proserpio@gmail.com

Telefono teatro: 02 9670 1990

info associazioni: info@fondazione-cls.org

Distanza da Milano: 28,4 km, percorribili in 43 minuti passando per A8