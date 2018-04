“Il Volo di Leonardo”, Teatro della Luna Milano 20 – 22 aprile 2018. Tutti pronti a un grande viaggio nelle storia

Quando si stanno avvicinando i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci (maggio 2019), la modernità spiazzante e la genialità di Leonardo Da Vinci appaiono ancora più straordinarie. Un progetto di teatro musicale a lui ispirato non poteva che nascere a Milano, grazie all’idea del regista Michele Visone che, con IL VOLO DI LEONARDO, racconterà con gli occhi di oggi, attraverso diversi linguaggi artistici – dalla musica alla danza agli elementi multimediali – il “Genio Leonardo”, con l’intento di incuriosire e appassionare cultori, curiosi e spettatori di ogni età nelle tre repliche al Teatro della Luna dal 20 al 22 aprile.

Se Leonardo da Vinci in persona vi invitasse a fare un viaggio nella storia? Cosa fareste se vi trovaste davanti il più grande genio di tutti i tempi? È proprio quello che capiterà ad Amelia, una studentessa che per laurearsi dovrà studiare da vicino una tra le invenzioni che hanno cambiato la storia dell’uomo: la Teoria del Volo. Amelia, al fianco di un estroso e giovane Leonardo, affronterà un vero e proprio viaggio nel tempo, catapultandosi nella Firenze Rinascimentale, dove incontrerà Machiavelli, Botticelli, il Maestro Verrocchio, Lorenzo De’ Medici, fino a ritrovarsi faccia a faccia con Monnalisa. La studentessa (e gli spettatori) saranno travolti in questa straordinaria avventura, fino al compimento del più grande sogno di Leonardo: i codici del volo.

Uno spettacolo per tutta la famiglia, grazie al quale scoprire l’arte e la storia non è mai stato così divertente, con un’attenzione particolare verso i più giovani e alle proposte didattiche grazie a 3 matinée dedicate alle scuole il 18, 19 e 20 aprile.

In occasione degli spettacoli, inoltre, nel foyer del Teatro della Luna saranno presenti alcune riproduzioni fedeli delle macchine del volo di Leonardo da Vinci, realizzate rigorosamente a mano con un sapiente lavoro di ricerca e di artigianato, per accompagnare gli spettatori in un percorso conoscitivo prima dell’inizio dello spettacolo. Mister David, campione mondiale di Street Magic, nei panni di uno scienziato stravagante, guiderà il pubblico alla scoperta di Leonardo, in un pre-show pieno di sorprese, magia e colpi di scena.

Lo spettacolo musicale ha ricevuto il Patrocinio di HUB Leonardo, progetto multidisciplinare che invita a un incontro contemporaneo con Leonardo da Vinci, parlando il linguaggio della creatività e della contaminazione culturale. Nato durante Expo2015, l’Hub ha contribuito allo sviluppo dell’area Fondazione Stelline – Cenacolo Vinciano in un’ottica di marketing territoriale, con un riconoscimento e potenziamento del suo valore storico e della sua unicità. Tale progetto ha trovato la sua dimensione naturale negli spazi della Fondazione Stelline, tesa a promuovere sempre più iniziative che abbiano Leonardo come protagonista, come accade appunto per lo spettacolo IL VOLO DI LEONARDO.

Grazie alla collaborazione con Da Vinci Experience, mostra multimediale e multisensoriale attiva presso IL CENTRO di Arese, uno dei più grandi mall d’Europa alle porte di Milano, il cast de IL VOLO DI LEONARDO si è anche esibito, per un assaggio dello spettacolo, presso l’Area Eventi del Centro Commerciale il 25 marzo e l’8 aprile, per raccontare anche attraverso i linguaggi del teatro musicale l’ “universo da Vinci” e proponendo ai visitatori della mostra un’agevolazione sui biglietti dello spettacolo teatrale.

LEONARDO DA VINCI – Leonardo Tamburrano

AMELIA – Martha Rossi

BOTTICELLI – Mattia Ferretti

MASTRO VERROCCHIO – Marco Massari

MACHIAVELLI – Edoardo Scalzini

MONNALISA – Michela Delle Chiaie

LORENZO DE’ MEDICI – Alessandro D’Auria

NUTRICE – Cinzia Del Barba

STORICO – Elena Mancuso

e con

Martina Cenere – Valeria Della Valle – Christian Maesani – Giulia Mattarella – Serena Olmi – Massimo Prandelli

MUSICHE ORIGINALI Davide Perra

COREOGRAFIE Mattia Ferretti – Claudia Pari

SCENOGRAFIE MULTIMEDIALI Giuseppe Di Falco

SCENOGRAFIE E RICOSTRUZIONE MACCHINE DEL VOLO Raffox

COSTUMI DI SCENA Giacomo Angelini

REGIA Michele Visone

TEATRO DELLA LUNA

Venerdì 20 APRILE ore 21

Sabato 21 APRILE ore 15.30

Domenica 22 APRILE ore 15.30

POLTRONISSIMA BLU € 33

POLTRONISSIMA € 27.50

PRIMA POLTRONA € 19

SECONDA POLTRONA € 12

I biglietti sono in vendita in tutti i punti vendita TicketOne, on line su www.ticketone.it e telefonicamente al numero unico nazionale 892.101 (numero a pagamento).

TEATRO DELLA LUNA

Via G. di Vittorio, 6 – 20090 Assago (MI)

M2 linea verde – fermata Milanofiori Forum

Tel. +39 02 48857 7516