Passeggiate ed eventi in collina 27 maggio 2018 Cavenago Brianza, asinelli, caccia al tesoro e altro

Circa 700 persone hanno partecipato alla prima apertura della quinta edizione delle “Domeniche in Collina”. L’iniziativa si è svolta domenica 13 maggio 2018 ed è stata organizzata da Cem Ambiente sulla Collinetta di Cavenago, un’area verde di 30 ettari recuperata ai rifiuti (era una discarica solo 20 anni fa) situata in località Cascina Sofia, a Cavenago.

Tutti molto gettonati gli eventi in programma a partire dalla novità dell’anno, il laboratorio di aquiloni che ha entusiasmato grandi e piccini sia nella costruzione che nel volo e soprattutto nel lancio finale di caramelle. Molto partecipati e graditi da tutti anche gli intrattenimenti tradizionali come il laboratorio per bambini «Colorare con la natura»; la passeggiata con gli asinelli in una nuova versione che non prevede più la cavalcata, ma la camminata insieme, e un laboratorio con i colori; il gettonatissimo trenino che fa il giro della ex discarica. Purtroppo l’arrivo del temporale ha fatto saltare lo spettacolo teatrale in programma.

NUOVO APPUNTAMENTO DOMENICA 27 MAGGIO

Ore 15.30 Caccia al tesoro per bambini – Fuori di Scienza

Ore 15.30 Tiro con l’arco – Burraco

Ore 15.30 Passeggiata con asini – Passo Trotto e Galoppo

Ore 17.00 Spettacolo di giocoleria “The Dinishow” – Alessandro Alegria

Ore 18.00 Concerto rock anni 70/80 – Rufus band

Per tutte le aperture: passeggiate libere nell’area naturalistica di 30 ettari, e nei suoi tanti habitat (lago, radura, collina, bosco), stand delle associazioni di volontariato, trenino per visitare l’oasi, bancarelle e street food.