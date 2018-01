Presepe vivente San Biagio 14 gennaio 2018 Bagnolo San Vito, programma

Si svolgerà il 14 gennaio 2018 l’ormai celebre tradizione san biagina, organizzata dall’Associazione Notte di Luce e dalla Parrocchia di S.Biagio a Bagnolo San Vito, in provincia di Pavia: più che mai suggestivo, soprattutto per i bambini, il presepe vivente, con figuranti e animali.

L’evento è conosciuto in tutto il nord Italia, e raggiunge quest’anno il prestigioso traguardo delle 25 candeline, consolidando con un’Associazione quasi tutta rinnovata quello spirito tradizionale che i maestri promotori hanno tramandato per ben 23 anni, con sacrificio e impegno.

Questo il programma comune delle 4 manifestazioni:

– dalle ore 16 (dove il paese di Betlemme è in attesa del Messia) apertura al pubblico, con i mestieranti impegnati nelle varie attività;

– dalle ore 17 alle ore 17.30 circa, viene rappresentata la Natività. In detto momento si susseguono scene estremamente suggestive quali l’Annunciazione, la Visitazione di Maria Elisabetta, l’annuncio dell’Angelo a Giuseppe, la nascita di Gesù, l’adorazione dei pastori e dei Magi a cui segue l’adorazione di tutti i figuranti alla Sacra Famiglia;

– dalle ore 17.30 circa sino a massimo alle 18.30, il pubblico rientra nel paese ravvivato dalla presenza della Sacra Famiglia nella capanna e illuminato solo dalla luce delle torce di fuoco.

Il tutto si svolge nel campo sportivo attiguo alla chiesa parrocchiale su un’area di circa 5000 mq, in uno scenario d’assoluto silenzio, di magica atmosfera, nella penombra. Il silenzio è rotto solo dalle musiche sacre e da canti e letture di brani del vangelo; solo torce, fuochi e lanterne illuminano Betlemme.

Comune di Bagnolo San Vito

Via Roma 57 Bagnolo San Vito (MN)

Come arrivare: il presepe vivente di San Biagio si trova a 1 km dal casello di Mantova sud dell’A22, in via Chiesa a San Biagio di Bagnolo San Vito (Mantova).