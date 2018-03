Settimana della Salute 19 – 24 marzo 2018 Milano, elenco Farmacie Specializzate

Le farmacie specializzate di Farmacisti Preparatori, da sempre in prima linea nella prevenzione, hanno deciso di sensibilizzare i cittadini sui rischi del colesterolo alto e di dare il proprio contributo con un consiglio personalizzato per aiutarli a mantenere i livelli di colesterolo entro la norma, durante la Settimana della Salute.

“Il colesterolo è un costituente naturale dell’organismo, ma se il livello presente nel sangue è eccessivo, può mettere in pericolo la salute cardiovascolare. – spiega il Dottor Santo Barreca, portavoce delle farmacie specializzate. – È molto importante mantenere i valori nei limiti normali: il colesterolo alto, assieme a diabete, fumo, ipertensione e obesità, è uno dei maggiori fattori di rischio cardiovascolare.”

“Il colesterolo presente nell’organismo non deriva solo dal cibo: in parte viene prodotto dal fegato, che garantisce la quantità necessaria per il benessere dell’organismo. – prosegue il Dottor Barreca – In alcuni casi, però, la quantità prodotta è eccessiva tant’è che non è sufficiente tenere sotto controllo i valori con la corretta alimentazione.”

Da qui l’importanza fondamentale della prevenzione.

Durante tutta la Settimana della Salute dal 19 al 24 marzo 2018 i Farmacisti delle farmacie specializzate saranno dunque a disposizione dei cittadini per informarli su come prevenire l’ipercolesterolemia, anche agendo sullo stile di vita.

Chi entrerà nelle farmacie specializzate potrà per esempio imparare a comporre un piatto unico bilanciato, in modo da introdurre nella dieta le corrette proporzioni di nutrienti, e potrà ricevere dal Farmacista consigli alimentari personalizzati sul rischio cardiovascolare.

Le Farmacie aderenti all’iniziativa nella provincia di Milano sono:

Farmacia Santagostino – Via Roma, 2 – 20090 Assago

Farmacia Rimoldi – Via Vittorio Veneto, 54 – 20062 Cassano D’Adda

Farmacia Camozzi – Via Carlo Romanò, 13 – 20020 Cesate

Farmacia 1 Maggio – P.zza 1 Maggio, 6 – 20011 Corbetta

Farmacia Internazionale – Via Milano, 17 – 20094 Corsico

Farmacia Donati – Via Italia, 18 – 20064 Gorgonzola

Farmacia Lupo – Via Dante, 33 – 20010 Inveruno

Farmacia Eredi Rizzi, Via Marchesi, 30 – 20065 Inzago

Farmacia Scansetti – V.le Rimembranze, 18 – 20020 Lainate

Farmacia Guarnieri – Via Venezia, 95 – 20025 Legnano

Farmacia Binotti – Via Giardino, 1 – 20085 Locate Triulzi

Farmacia Castellani – Via Milano, 59 – 20060 Masate

Farmacia Balocco – Via Roma, 18 – 20077 Melegnano

Antica Farmacia Del Verziere – Corso XXII Marzo,52/7 – 20137 Milano

Farmacia Ambrosiana – Viale Regina Giovanna, 42 – 20129 Milano

Farmacia Archimede – Via Archimede, 20 – 20129 Milano

Farmacia Berra – Viale Monza, 126 – 10127 Milano

Farmacia Calatafimi – P.le di Porta Ludovica, 2 – 20136 Milano

Farmacia Confalonieri – Viale Monza, 63 – 20125 Milano

Farmacia Cordusio – Via Cordusio, 2 – 20123 Milano

Farmacia F.lli Ragni – Via Litta Modignani, 5 – 20161 Milano

Farmacia Falqui – Viale Zara, 145 – 20159 Milano

Farmacia Meda – Via Meda, 37 – 20141 Milano

Farmacia Nazionale – Corso Colombo, 6 – 20144 Milano

Farmacia Bertola – Via Ornato, 13/A – 20162 Milano

Farmacia Ovidio – Via Toscolano, 1 – 20138 Milano

Farmacia Palazzolo – Viale Monte Nero, 37 – 20135 Milano

Farmacia Q.T.8 – Via Collecchio, 4 – 20148 Milano

Farmacia Santa Chiara – Via Crescenzago, 36 – 20134 Milano

Farmacia Selli – Largo Murani, 2 – 20134 Milano

Farmacia Wagner – Via Michelangelo Buonarroti, 5 – 20149 Milano

Farmacia Santa Corinna – Via XXV Aprile, 10 – 20082 Noviglio

Farmacia Muzio – Via S.Ambrogio, 2 – 20015 Parabiago

Farmacia San Fedele – Via Sempione, 121 – 20016 Pero

Farmacia Chiaudani – Via Fosse Ardeatine, 2 – 20017 Rho

Farmacia Locatelli – Via Mazzini, 65 – 20078 San Colombano Al Lambro

Farmacia Lomolino – Via M. Gorkij, 8 – 20098 San Giuliano Milanese

Farmacia Serenella – Piazza Alfieri, 9 – 20098 San Giuliano Milanese

Farmacia San Vittore Olona – Piazza Italia, 25 – 20028 San Vittore Olona

Farmacia Centrale – Via Garibaldi, 3 – 20030 Senago

Farmacia Lamiranda – Via Petrarca, 111 – 20099 Sesto San Giovanni

Farmacia Seguro – Via Edison, 5 – 20019 Settimo Milanese

Farmacia Morona – Via Morona, 62/A – 20090 Trezzano Sul Naviglio