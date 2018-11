Prevenire influenze e malanni di stagione con una corretta igiene

La stagione fredda porta con sé i classici malanni

Con l’arrivo dell’autunno e delle prime giornate in cui alle temperature miti del pomeriggio si alternano quelle un po’ più fresche di mattina e sera, puntualmente, si manifestano anche i primi malanni tipici di questa stagione: una corrente d’aria, una sudata imprevista, ed ecco che il raffreddore si presenta puntuale. A questo punto, non potete fare altro che o curarlo o ignorarlo: anni fa, un ricercatore americano ebbe a pronunciare una famosa battuta al riguardo di questo malanno stagionale. “Il raffreddore dura sette giorni, curandolo, oppure una settimana senza adottare alcun rimedio” – questa la battuta dello scienziato – divenne rapidamente popolare e, per certi versi, venne forse anche fatta propria da tante persone per giustificare la noncuranza nei confronti di questi malanni stagionali.

Finché il proprio organismo è in salute, ovviamente, un banale raffreddore non rappresenta ovviamente una minaccia seria: dal momento in cui il proprio stato complessivo di salute non fosse ottimale, però, lo stesso potrebbe avere conseguenze spiacevoli. In ogni caso, cercare di contrastare la diffusione di un malanno stagionale tramite l’adozione di alcune buone abitudini quotidiane, non è evidentemente qualcosa di negativo, soprattutto quando le stesse permettono di contenere ad esempio l’epidemia di influenza, la quale causa costi non indifferenti per le famiglie e lo stato.

Contrastare i malanni con una corretta igiene personale

Se l’attività di prevenzione svolta all’interno delle nostre abitazioni può portare dei risultati tangibili per la nostra cerchia familiare, magari aiutando i nostri figli, fratelli, sorelle, genitori, zii o nonni a non ammalarsi inutilmente, va detto che la stessa andrebbe promossa anche all’interno degli ambienti pubblici. Proprio in ragione della frequentazione degli stessi da parte di tantissimi individui differenti, ognuno con i propri malanni e problemi di salute, gli uffici dovrebbero evidentemente dotarsi del necessario per contrastare la diffusione di potenziali epidemie di influenza, adottando delle semplici accortezze che non comportano grossi costi.

Ad esempio, promuovere una corretta cura dell’igiene del corpo – soprattutto per quanto riguarda le mani – giacché con lo scambio quotidiano di strette di mano, spesso, si veicola in modo più o meno inconsapevole la fastidiosa diffusione del virus influenzale. Acquistare a questo proposito dei buoni saponi che garantiscano un elevato livello di igienizzazione, distribuendo questi flaconi all’interno dei servizi igienici, è il primo passo nella giusta direzione per non causare inutili epidemie di influenza che, peraltro, si traducono in orde di dipendenti ammalati, con tutte le conseguenze per quanto riguarda l’assenteismo in ambito lavorativo, i cui costi pesano su tutta la società.

Laddove non fosse possibile usufruire in maniera confortevole del servizio igienico o, ancora, in tutte quelle situazioni in cui potesse servire una soluzione più “maneggevole” per igienizzare correttamente le mani, un altro prodotto altrettanto valido potrebbe essere uno di quei liquidi igienizzanti in flaconi. Gli stessi, infatti, possono trovare posto all’interno di borse da lavoro o borsette, senza causare un ingombro eccessivo, tuttavia, offrendo allo stesso tempo un supporto ottimale per mantenere pulite le mani.

Dove comprare a prezzi convenienti i prodotti per l’igiene

A questo punto, potreste anche domandarvi dove possiate comprare questi prodotti utili per promuovere l'igiene delle mani in ufficio, approfittando delle migliori offerte disponibili sul mercato. Il nostro suggerimento, a questo proposito, è quello di dare uno sguardo alle migliori promozioni sul web, proprio perché questo strumento vi consente di confrontare velocemente i prezzi di tutti questi prodotti, approfittando spesso anche di comode consegne tramite i corrieri.