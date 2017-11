Movimento Gente Onesta: sempre più in “movimento”

Si è tenuta a Milano, all’interno della nuova sede regionale, la prima riunione programmatica del partito politico Movimento Gente Onesta, che ha visto la partecipazione dei candidati alle prossime elezioni politiche del 2018.

Presenti ai lavori, anche i membri del Direttivo nazionale, presieduto – come sempre – dal Presidente e fondatore del Movimento Cav. Giuseppe Prete (nella foto), che in apertura della riunione ha tenuto a sottolineare come “l’evento sia solo uno dei primissimi appuntamenti in programma”; programma che si comporrà di più eventi in giro per l’Italia al fine di “formare quello spirito di squadra e quel senso di appartenenza necessario per affermarsi come nuova forza di Governo alle prossime tornate elettorali”.

“MGO mira a rappresentare l’unica alternativa valida a un sistema politico inefficiente e corrotto”, ha sottolineato il Cav. Giuseppe Prete. “Ma poterlo diventare occorre prima di tutto essere un gruppo coeso e compatto, esaltando le qualità e le professionalità che stiamo aggregando all’interno del nostro partito”.

In occasione della riunione è stato anche presentato il piano di comunicazione per i prossimi mesi, redatto in collaborazione con i professionisti di MGO Servizi che, come ribadito più volte dallo stesso Cav. Prete, “sono affidate tutte le azioni comunicative, commerciali e di marketing del Movimento”.

“I prossimi mesi saranno per noi davvero impegnativi”, ha continuato il Cav. Prete. “Nonostante i primi sondaggi a livello nazionale che ci dipingono ormai già come ottava forza politica d’Italia, il cammino da compiere si prospetta particolarmente tortuoso e in salita. Eppure non ci facciamo spaventare e continuiamo imperterriti e convinti nel nostro lavoro, chiamando all’azione le migliori ‘menti’ e professionalità di cui il nostro Paese è ricco”.

La fitta agenda del Movimento ha inoltre visto, venerdì 17 novembre, l’inaugurazione della sede pugliese di San Nicandro Garganico (Foggia), per poi continuare il giorno successivo, sabato 18 novembre, con l’inaugurazione della nuova Segreteria politica nazionale di Roma, con la seconda riunione dei candidati fissata per sabato 2 dicembre a Bologna, e l’inaugurazione della sede provinciale di Ferrara, prevista per domenica 3 dicembre.