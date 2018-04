I 5 migliori itinerari con paesaggi panoramici da fare in Italia

L’Italia è il paese più bello del mondo e non basta una vita intera per visitarla tutta. Possiamo però provarci. Nord e sud, montagna e collina, lago o mare: ogni luogo meriterebbe di essere ammirato. La soluzione potrebbe essere un viaggio panoramico in automobile: dalla Costiera Amalfitana alle colline della Toscana, dal Lago di Como alle spiagge della Sardegna.

L’importante è avere a disposizione l’automobile giusta e un desiderio in testa: lasciarsi trasportare dalla strada e dalle bellezze italiane.

Costiera Amalfitana in automobile

Se siete in cerca di itinerari con paesaggi panoramici da fare in Italia, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Da fare almeno una volta nella vita la Costiera Amalfitana in automobile.

La Costiera Amalfitana è una delle strade panoramiche italiane più belle al mondo. La Strada Statale Panoramica 163 è ricca di tornanti, curve a gomito e strettoie a picco sul mare. Lunga circa 40 chilometri, collega Positano a Vietri, nello splendido Golfo di Salerno.

Ideale da percorrere con automobile cabrio, per ammirare non solo le bellezze naturali ma anche gli splendidi paesini che si affacciano sulla strada, da Amalfi a Ravello.

Percorso panoramico sul Lago di Como

L’Italia è famosa anche per i suoi laghi, soprattutto nel Nord Italia. Cosa c’è di meglio di un itinerario panoramico in auto sul Lago di Como? Da Menaggio al ramo dell’Alto Lago potrete godere di una splendida vista sul lago e attraversare piccoli e caratteristici paesi. Proseguendo per Lecco e poi per Varenna potrete inoltre prendere un comodo traghetto che vi porterà nella splendida Bellagio.

Toscana on the road

La Toscana è una delle regioni più ricche e rigogliose d’Italia. Delle grandi città d’arte agli splendidi paesaggi collinari. Nella zona sud-est di Siena, il territorio delle Crete Senesi regala scenari unici, per un itinerario panoramico in Toscana che rimarrà impresso nella memoria.

Circa 40 chilometri che uniscono Taverne d’Arbia a Sinalunga, passando per lo splendido borgo di Asciano. Scoprite il tettuccio della vostra cabrio e lasciatevi trasportare dai colori e dai profumi della Toscana.

La Sardegna e le spiagge da scoprire

Se amate il mare ma non volete stare fermi in un’unica spiaggia, l’itinerario in auto alla ricerca delle più belle spiagge della Sardegna è l’ideale per voi. Partendo da Olbia potrete percorrere le coste sarde verso il Nord, godendo del panorama mozzafiato della Costa Smeralda:

Porto Cervo

Golfo Aranci

Cala di Volpe

Porto Rotondo



Il percorso in automobile è ideale per ammirare il panorama e fare piccole tappe nelle spiagge più belle.

Un giro in auto sui colli bolognesi

Partendo in auto dalla città di Bologna, è possibile intraprendere un bellissimo itinerario turistico sui colli bolognesi. Immersi nella natura incontaminata con profumi e colori, seguendo le strade con dolci curve sarà possibile godere di uno splendido panorama sulla città. Loiano, Monzuno e il suggestivo Parco Storico di Monte Sole.

Il rientro a Milano

Il rientro in Milano di aver viaggiato tra i posti più belli e caratteristici d’Italia. Passando tra le vie della movida cittadina e fermarsi a qualche mostra cittadina come ad esempio Mostra “A me gli occhi” via Solari Milano 12 aprile – 10 maggio 2018.