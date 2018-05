I Migliori Corsi di Laurea a Milano

La città di Milano può essere considerata la capitale economica italiana, la città del business, della finanza, della moda e dell’innovazione. In una posizione che ne fa la “porta dell’Europa” tra l’Italia Mediterranea e la parte continentale (parte della Pianura Padana e le Alpi), Milano gode di uno status speciale e di una vitalità economica che ne fanno una delle città più importanti di tutta la zona Euro.

Certo, i tempi d’oro degli Yuppie sono finiti e l’Italia come tutti sappiamo è più debole economicamente rispetto ad altri Paesi, tuttavia rispetto a molte altre parti del Belpaese Milano è ancora una città in cui formarsi ed in cui farsi una strada.

Cosa Studiare allora a Milano?

Visto il mondo veloce e tecnologico in cui viviamo, che richiede studio ma anche esperienza pratica e soldi da investire, la prima cosa da valutare prima ancora del “cosa” è il “come”.

Molti studenti scelgono la strada dell’università online a Milano perché permette maggiore flessibilità con orari di lavoro (molti hanno già una laurea di primo livello, altri lavorano a tempo pieno per pagarsi gli studi altri ancora hanno già la loro startup da seguire) e per chi invece ha scelto una facoltà particolare permette di abbattere i costi che avrebbe fuori sede.

Si sappiamo che Milano ha una vasta scelta di facoltà tra Università pubbliche e private, ma quando soprattutto parliamo di private, i costi non sono sempre sostenibili e si torna al discorso di o dover cercare una pubblica altrove o andare sui corsi online.

Cosa studiare?

I corsi online più gettonati a Milano sono, come quelli offline, nelle materie economiche e giuridiche. La grande presenza di aziende a Milano e dintorni, anche nelle altre Regioni limitrofe, ma che comunque gravitano sempre su Milano per diversi motivi (rappresentanza con i clienti, accesso ai mercati finanziari o spesso accesso alla platea dei loro clienti target) ne fa l’ambiente ideale per chi vuole lavorare come:

consulente finanziario

contabile

fiscale

agente assicurativo.

Allo stesso tempo anche per gli Avvocati c’è più lavoro che altrove proprio che la grande presenza di aziende anche multinazionali.

Ovviamente studiare facoltà economiche e giuridiche da accesso anche a lavori da dipendenti con prospettive di carriera interessanti nelle suddette aziende.

Nell’ambito economico rientrano anche le specializzazioni in Marketing: un campo pieno di stimoli oggi molto amato e che è in piena espansione. La vibrante Milano non sarebbe niente senza la comunicazione d’impresa fatta sia dai grandi player ma anche da piccoli imprenditori che con le loro idee hanno reso famosi diversi aspetti della città, i suoi prodotti e molti dei suoi riti e delle sue abitudini.

Insomma, ricordiamoci la Milano da Bere, espressione che tutti usano ancora, nata come slogan dell’Amaro Ramazzotti nel 1985!

Anche Ingegneria non è da sottovalutare: Milano è una città aperta all’innovazione in tutti i campi e le menti capaci di coniugare una conoscenza tecnica specifica in campo progettuale con attitudini a trovare soluzioni fuori dagli schemi, sicuramente troveranno l’ambiente migliore all’ombra della Madonnina.