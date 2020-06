Scegliere la Migliore Agenzia per Realizzare il Tuo Sito Web

Hai deciso di approdare sul web con un tuo sito personale per espandere il tuo business e sai già che per poter fare un buon lavoro dovrai chiedere il supporto di un’agenzia specializzata, esperta, capace di fornirti il giusto supporto sia per dare il via che per migliorare la tua nuova attività.

Di sicuro avrai notato che le agenzie che operano nel settore del marketing online son davvero tante e nessuno esclude le altrettanto numerose difficoltà che si hanno nell’individuare quelle o quella più adatte alle tue richieste e alle tue esigenze.

In effetti è difficile trovare l’agenzia capace di farti raggiungere dei risultati eccellenti.

Come per qualsiasi cosa è necessario anzitutto informarsi e capire esattamente cosa si vuol fare e dove investire.

Se hai intenzione della realizzazione di siti web con una web agency come ArtWorkStudios a Milano, specializzata in e-commerce, evitando le agenzie più propense a realizzare siti da vetrina, bellissimi, sì, ma incapaci di crescere, acquisire clientela e competere sui risultati di ricerca con i competitors. L’agenzia giusta ti garantirà enormi vantaggi poichè dotata di uno staff di professionisti sempre aggiornati e a tua completa disposizione, capaci di realizzare ed ottenere la giusta strategia di vendita per il tuo sito web.

Da dove cominciare, allora? Eccoti alcuni consigli per valutare le diverse proposte affidandoti a dei criteri oggettivi. Ricorda, questi partono dall’esperienza dell’agenzia fino poi ad abbracciarne le competenze del team. Sbagliare l’agenzia ti costerà tempo, denaro e fatica.

Evita, dunque, tutte le bad practice che fan parte delle agenzie scarse; evitale prima di stringere una partnership con queste e prima che come si suol dire “sia troppo tardi”.

Guarda le recensioni online e dal primo contatto col team cerca di capire con chi hai a che fare.

Andiamo quindi per esclusione. Evita agenzie con problemi di comunicazione, agenzie che non rispettano le scadenze, quelle che mostrano avere una scarsa qualità nel lavoro che vien loro commissionato per via di un team inesperto o poco aggiornato.

Come Capire quali Sono le Agenzie Migliori?

La parola è una: professionalità. La professionalità di una web agency deve andare di pari passo con le esigenze del tuo sito. Prima di ciò è bene avere le idee ben chiare circa la propria attività e le proprie necessità. Più sarai preciso, più il team dell’agenzia risponderà alle tue esigenze e lavorerà con maggior sinergia con te e il sito in costruzione.

E’ bene che tu sappia dove vuoi implementare il tuo business. Come? Fissandoti degli obiettivi, step by step per la tua attività. Una tappa dopo l’altra. Stabilendo un target, individuando i tuoi competitors, capendo e puntando sui tuoi punti di forza. Senza scordarti di studiare materie importanti come logistica, cataloghi, clientela ed ordini.

Più avrai ben in mente la direzione verso cui vuoi lanciare la tua attività più l’agenzia ideale lavorerà per te e renderà lo slancio molto più semplice e consapevole.

Le Competenze del Team

Con l’agenzia si sa, scegli essenzialmente il team. Per esser certi che la squadra sia quella vincente è giusto cercare, cercare e cercare quella giusta. Quali sono allora le figure professionali che un’agenzia ad hoc deve avere? Per prima cosa, figure all’avanguardia, ovvero: UX designers, Business analysts, graphic designers, programmatori, project managers.

L’Esperienza: Conta? Sì, certamente. Anzi, molto spesso è proprio l’esperienza di un’agenzia a giocare un ruolo determinante per il proprio sito. Come scegliere dunque un’agenzia sulla base della sua esperienza? Beh, basta porsi questa domanda: “Cos’ha da offrirmi questa agenzia? Cos’ha in più rispetto alle altre? Qual è il suo valore aggiunto?”.

Oltre all’anzianità dell’agenzia sono importanti anche la tipologia dei progetti che realizza, la clientela con la quale si interfaccia e le tecnologie che adotta.

L’Importanza del Portfolio di Siti Realizzati

Sì, il portfolio del team dell’agenzia è molto importante. Potremmo definirlo un po’ come il biglietto da visita, anzi meglio, il suo documento d’identità. Il portfolio di un’agenzia è uno strumento davvero utile poiché ti permette di capire se un’agenzia possa realmente fare al caso tuo oppure no.

Rivolgersi direttamente al team dell’agenzia per verificarne l’effettiva valenza rispetto al progetto che hai in mente è un’operazione centrale, quanto mai necessaria. Perchè questo? Semplicemente perché dvi accertarti che il team comprenda le tue necessità, il tuo progetto.

Assieme a tutto questo non trascurare l’importanza della grafica. L’aspetto grafico, anch’esso giocherà un ruolo importante per la costruzione e la riuscita del tuo sito. Controlla che i disegni e la grafica UX siano per davvero pratici e funzionali.

Perciò concludiamo dicendo che ogni azienda rappresenta un’immagine del sito che vuoi costruire. L’agenzia non solo è portatrice dell’immagine di questo, ma anche della sua idea che non va stravolta, ma lanciata nel web nel miglior modo possibile.

Scegli, dunque, l’agenzia che dialoghi con te e col tuo sito. Scegli l’agenzia che instauri una vera e propria sintonia con te. Il team della tua agenzia non ti chiederà mai: Cosa possiamo fare per te?

Dovrà già sapere come operare per te, prendendosi il tempo giusto per capire e conoscere perfettamente il suo cliente e proporgli la strategia migliore.