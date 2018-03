Video aziendali: quanto sono efficaci

In un mondo che è sempre più social e tecnologico anche le aziende per farsi conoscere e per incrementare il loro brand utilizzano gli strumenti che la rete mette a disposizione. Tra questi ci sono sicuramente i video aziendali, elementi preziosi per promuovere la propria attività che devono rispecchiare se stessi e la mission così come parlare di tutto ciò che riguarda il brand. Soltanto in questo modo il cliente potrà interpretare al meglio il messaggio dell’azienda. Tutta questione di immagine che nel marketing è uno dei fattori principali per avere successo.

Per realizzare perfetti video aziendali è necessario legare armoniosamente le tecniche di arte cinematografica con la passione e le emozioni, per questo non è pensabile affidare un obiettivo così delicato a figure improvvisate o in ogni caso a qualcuno che non abbia una specializzazione e un’attrezzatura che il compito richiede.

Differenze tra videomaker e troupe nella produzione di video aziendali

Non è da meno la scelta del professionista a cui affidare la realizzazione del video dell’azienda, più precisamente la decisione è quella di affidarla a un video maker freelance o a una troupe specializzata. C’è da dire che le differenze tra queste figure sono abbastanza evidenti. Una troupe avrà a disposizione un’attrezzatura professionale e un personale che ha capacità nell’utilizzarla, quindi più persone concorreranno a rendere perfetto il video aziendale, dal regista allo sceneggiatore, dal fonico all’operatore di macchina, fino allo sceneggiatore. Dietro a un video c’è un lavoro strutturato di cui spesso non siamo a conoscenza, ma che è esattamente ciò che fa la differenza tra un prodotto di qualità e uno scadente.

Affidarsi alla produzione di video aziendali di Thirty Seconds Milano è un ottimo primo passo per parlare del proprio brand, in modo efficace e diretto, caratteristiche che ogni video aziendale dovrebbe avere per arrivare al cliente.

I video sono efficaci perché in pochi minuti raccontano la storia dell’azienda, sono immediati, suscitano una risposta comunicativa, permettono di acquisire potenziali nuovi clienti.

Ecco perché sempre più aziende in Italia come all’estero sembrano affidarsi ad agenzie specializzate che riescano a racchiudere valori e mission del brand in pochi minuti attraverso non solo le immagini ma anche i testi e le musiche.

Video aziendali: quanto conta lo storytelling?

Lo storytelling, l’arte di raccontare storie in modo efficace, è un elemento prezioso per il risultato finale del video aziendale perché sviluppare contenuti di qualità che in poche parole sappiano descrivere il brand è ciò che conta, ma è anche uno dei compiti più difficili da realizzare. E sono le parole oltre alle immagini e alle musiche scelte, a riuscire a descrivere con sincerità e totale trasparenza i valori della brand identity con cui i potenziali clienti entrano in contatto una volta che guarderanno il video dell’azienda. Un prodotto – che sarà un connubio perfetto di parole, immagini e musiche – di alta qualità che pensato in questo modo avrà grandi possibilità di vincere su quelli dei competitors.

Per tutti questi motivi non è consigliato cercare un risparmio in questo settore, che per farsi conoscere e acquisire nuovi clienti è, con ogni probabilità, il più efficace e immediato.