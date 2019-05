Eviivo, software gestionale per strutture ricettive

Grazie ai suoi servizi e ai suoi prodotti, è in grado di darvi una mano a gestire tutto ciò che riguarda la vostra attività, perché questa funzioni al meglio, con il minimo dispendio di energie da parte vostra. A partire dai consigli più semplici in merito a come pubblicizzare la propria attività, a come farla comparire online, e a come ricevere un numero sempre maggiore di clienti, eviivo sarà al vostro fianco nel percorso per portare la vostra attività al successo.

Il software pluripremiato, creato dall’azienda che al momento collabora con più di 16.000 strutture in tutto il mondo, include diversi prodotti: My Diary, per una corretta gestione delle prenotazioni, My Web, che vi aiuterà a creare un sito web di successo, My Channel Manager, per gestire la presenza nelle agenzie di viaggio online, My Promo Manager per creare pubblicità ed offerte varie, My Guest Manager, per la gestione degli ospiti e della comunicazione con gli stessi, My Dashboard, che vi servirà per monitorare il tutto, My Payment Manager, per i pagamenti.

My Channel Manager, in particolare, è quel prodotto che vi aiuterà a gestire al meglio i collegamenti con le diverse agenzie di viaggio, cioè quei siti web che includono diverse strutture tra cui il cliente può scegliere prima di effettuare una prenotazione. Tra questi ricordiamo pagine come Booking.com, Expedia, Hotels.com, Airbnb, Tripadvisor e molti altri.

Gran parte dei turisti, al giorno d’oggi, visita una o più di queste pagine web per poter fare una ricerca tra le diverse strutture presenti nella destinazione da loro scelta per le vacanze, e poterne confrontare prezzi, posizione e servizi. Per questo essere presente su una o più di queste piattaforme è sicuramente fondamentale per attrarre turisti. Poter però gestire questa presenza sui siti delle varie agenzie non è sempre semplice, ed è proprio qui che My Channel Manager vi può venire in aiuto.

Innanzitutto, vi permette di connettere la vostra struttura a tutte queste agenzie di viaggio online con un solo click, permettendovi di non dover eseguire lavoro manuale, ed escludendo la possibilità di overbooking, che causerebbe non poche problematiche.

Grazie a questo collegamento, infatti, il software riesce a collegare la disponibilità delle camere tra tutti i portali, eliminando il rischio di prenotazioni doppie.

L’utilizzo è molto semplice: vi basterà imparare a gestire una sola di queste agenzie online, per poterle poi gestire tutte quante, grazie al collegamento esistente tra le stesse. Ogni modifica che vorrete fare in relazione a prezzi, servizi, chiusure, tariffe, termini e condizioni, dovrà essere effettuata una volta sola, e queste informazioni verranno aggiornate in tempo reale su tutte le agenzie su cui deciderete di effettuarle.

My Channel Manager vi aiuterà anche nella risoluzione delle possibili problematiche che potrebbero insorgere nella gestione della vostra attività. Che si tratti di un pagamento effettuato con carta di credito non valida, di un ospite che non si presenta, di una cancellazione o di altro, il programma vi mostrerà immediatamente l’imprevisto, in modo da poterlo risolvere immediatamente.

Se usato insieme a My Promo Manager, questo software vi darà anche la possibilità di gestire tutte le piattaforme in contemporanea: la vostra pubblicità, i prezzi, i termini e le condizioni.

Oltre a questo, il software vi darà modo di accedere ad oltre 100 siti regionali, la maggior parte dei quali non richiedono alcun tipo di commissione per le prenotazioni, o commissioni molto basse.

Eviivo offre diversi pacchetti di acquisto per i suoi prodotti. My Channel Manager è sempre compreso in ognuno di questi, poiché è sicuramente un elemento fondamentale per la gestione anche della più piccola attività turistica di questo tipo.