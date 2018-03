Adesione sciopero ATM Milano: metropolitane regolari ed elenco deviazioni tram e bus

Lo sciopero generale nazionale non sta dando disagi ai servizi Atm, e la circolazione sulle metropolitane è regolare.

In superficie sono in corso cortei nelle zone del centro che provocano rallentamenti e deviazioni ai mezzi.

Con ritrovo alle 9 in largo Cairoli, è partita infatti una manifestazione che segue il seguente percorso:

– via Cusani, via dell’Orso, via Monte di Pietà, via dei Giardini, via Pisoni, piazza Cavour, via Senato, via San Damiano, via Visconti di Modrone, via Cesare Battisti, via Corridoni, via Respighi, corso di Porta Vittoria, via Podgora, via San Barnaba, per poi terminare ai Giardini della Guastalla.

Di conseguenza sono possibili deviazioni e rallentamenti e maggiori attese per le linee:

– tram: 1, 2, 4, 12, 14, 19, 27;

– bus: 50, 54, 57, 60, 61, 73, 84 e 94.

Stasera alle 19 partita Milan-Arsenal a San Siro. Possibile maggiore afflusso di passeggeri in metropolitana e deviazioni sui mezzi di superficie.