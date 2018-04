Arresti durante Fuori Salone 2018 Milano, bilancio Polizia di Stato

In occasione del “Fuori Salone” 2018, nell’ambito dell’evento “Salone internazionale del mobile e del complemento d’arredo”, l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Milano ed i Commissariati di PS competenti sul territorio hanno effettuato 37 arresti e, nella sola giornata di sabato 21 aprile, ben 10 arresti, nel corso dei servizi per l’attività di prevenzione e controllo sul territorio disposti dal Questore di Milano Marcello Cardona.

I poliziotti della Questura di Milano hanno arrestato, dal 17 aprile ad oggi, 37 persone e, nella sola giornata di sabato, 10 persone colte in flagranza di reato contro il patrimonio di cui:

– quattro cittadini serbi in via Colonna, bloccati all’atto di uscire dal balcone di un appartamento con ancora i guanti calzati,

– tre cittadini marocchini arrestati dopo un inseguimento in Corso Buenos Aires con la merce sottratta a diversi esercizi commerciali,

– un italiano in via Novara responsabile di una rapina ai danni di una donna che ritirava dei soldi al bancomat,

– un cittadino marocchino arrestato in via Torino mentre era ancora intento a frugare all’interno di un’auto in sosta,

– un cittadino cubano che in via Torino veniva colto nel momento in cui sfilava dalla borsa di una turista un telefono cellulare.