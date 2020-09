Le acconciature del 2020 più trendy per capelli lunghi

Su internet si possono trovare molte idee sulle migliori acconciature per capelli lunghi come sul sito di Schwarzkopf dove le ispirazioni più trendi non si limitano solo ad accessori, riga laterale, frangetta e code di cavallo basse. Voluminosi o lisci, fini o robusti, c’è qualcosa per qualsiasi taglio di capelli o preferenza personale. Sia che vogliate un cambio di acconciatura permanente o che preferiate semplicemente rinfrescare il vostro look attuale, celebrità e modelle l’hanno già fatto per voi. Continuate a leggere di seguito e potreste trovare il vostro nuovo look!

Le tendenze eleganti per i capelli lunghi

Lo stile bon ton ricompare ogni anno ed è da sempre uno dei trend più seguiti. Questo autunno si traduce innanzitutto in una profonda asimmetria del taglio data dalla riga laterale, che viene poi fermata con spille, fermagli, mollette, cerchietti e nastri per capelli. Non si tratta infatti di accessori solo per bambini! Tantissime celebrità,tra cui la reale inglese Kate Middleton, hanno riportato recentemente in voga questa moda. Un fiocco di velluto legato intorno alla coda di cavallo, infatti, permette di aggiungere un tocco divertente ad outfit altrimenti eccessivamente formali, ma di grande impatto sono anche i fiocchi di organza, trasparenti e molto voluminosi.

Allo stesso modo, fasce e cerchietti porteranno stile e calore al vostro ensemble autunnale, come dimostrano due grandi fan di questo trend giovanile: Hailey Baldwin e Gigi Hadid, tra le celebrità americane più attente al look. Tuttavia, bisogna fare attenzione: non stiamo più parlando dei cerchietti ingombranti alla Blaire Waldorf, ma di pezzi più unici e originali, decorati con colori ed elementi particolari come perle o gemme.

Per quanto riguarda le acconciature vere e proprie, lo chignon o la coda di cavallo bassa si vedono ormai ovunque e sono certamente sinonimo di eleganza. Anche la celebre “messy bun“, acconciatura alta tipica delle ballerine e resa popolare da Megan Markle che la indossa tutti i giorni, è semplice da realizzare ma di grande effetto. Uno stile un po’ più disordinato si può ottenere spruzzando l’acconciatura con la lacca, prima di tirare fuori qualche ciocca di capelli ai lati per farla sembrare più naturale e spontanea.

Onde e volume: un must per l’autunno 2020

Capelli lunghi voluminosi e onde sono tra i look che abbiamo iniziato a intravedere su tutte le nostre icone di hairstyle, come abbiamo notato in Pryanka Chopra al Gala pre-Grammy di Clive Davis. Che si tratti di un’acconciatura ondulata asciugata all’aria o modellata con un arricciacapelli, infatti, il risultato finale finisce per essere particolarmente d’effetto. Se preferite un look più divertente, intrecciate due piccole ciocche di capelli ai lati del viso e inondate il tutto con uno spray che accentui la texture ottenuta per riportare in voga una moda anni ’90.

Se non si vuole sbagliare, è importante utilizzare i prodotti giusti partendo dal primo step della propria routine di hair care: shampoo e balsamo a seconda delle proprie esigenze specifiche. L’attenzione a ingredienti non chimici del brand infatti ripaga sulla lunga durata con capelli sani e robusti, così da poter cambiare acconciatura ogni volta che lo si vuole senza rimorsi. Possiamo poi coccolarci anche con alcuni prodotti naturali, magari homemade, che rinforzano e rinvigoriscono i nostri capelli.