Eventi Panorama d’Italia Milano 16 – 22 ottobre 2017, programma completo

Una settimana fittissima di eventi gratuiti e aperti a tutti a Milano, tra cultura, arte, poesia e molto altro. Ecco il programma:

DOMENICA 16 OTTOBRE

– 16.30 – Casa Panorama d’Italia, C.so Vittorio Emanuele ang. P.zza San Carlo – Inaugurazione della Casa di Panorama d’Italia. Intervengono il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala. A seguire esibizione della Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia.

Performance live del tape artist NO CURVES

– 17.30 – Casa Panorama d’Italia, C.so Vittorio Emanuele ang. P.zza San Carlo – Geronimo Stilton incontra i suoi piccoli amici lettori.

– 18.00 – Teatro San Babila – “Forever Follett”: Ken Follett si racconta.

– 21.00 – Triennale di Milano, Salone d’Onore – “Panorama celebra Milano”.

Showcooking e food experience degli chef Andrea Berton, Chicco e Bobo Cerea, Filippo La Mantia e Davide Oldani.

Intervengono Benedetta Parodi e Antonio Martino. Con la partecipazione di Esselunga.

Live acustico di Nek e DJ set a cura di R101.

LUNEDI 17 OTTOBRE

– 9.30 – Sede di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza (via Pantano, 9) – “Milano motore dell’Italia”.

Intervengono: Carlo Calenda (Ministro dello Sviluppo Economico), Enrico Cereda (ad Ibm), Bernardo Mattarella (direttore Incentivi e Innovazione Invitalia), Marcella Panucci (direttore Generale Confindustria), Mauro Parolini, (assessore allo Sviluppo Economico Regione Lombardia), Salvatore Rebecchini (presidente Simest), Carlo Sangalli (presidente Confcommercio), Michele Verna (direttore Generale Assolombarda).

-13.00 – Excelsior Hotel Gallia – Showcooking dello chef Andrea Berton. Con l’intervento di Laura Maragliano (direttore di Sale e Pepe). A seguire food experience.

– 14.30 – LabLaw (Corso Europa, 22) – “Panorama carriere e lavoro”: i giovani incontrano i direttori del personale, in collaborazione con HRCommunity Academy.

– 17.00 – Museo Diocesano – Concerto del pianista Nazzareno Carusi con i Solisti della Scala per la Lega del Filo d’Oro.

– 18.00 – Teatro San Babila – Talk show e live acustico: Aldo Vitali (direttore di TV Sorrisi e Canzoni) incontra Alessandra Amoroso.

– 18.00 – Chiesa San Paolo Converso (Piazza Sant’Eufemia) – Alla scoperta dei tesori nascosti di Milano: “Milano civiltà del lusso”. Lezione di Stefano Zecchi.

– 20.00 – Headquarter Pommery (Piazza Pio XI, 5 ) – “Experience Pommery” con lo chef Carlo Cracco.

MARTEDI 18 OTTOBRE

– 8.30 – Palazzo delle Stelline (Corso Magenta, 61) – “Panorama Carriere e lavoro”: i giovani incontrano i direttori del personale, in collaborazione con HRCommunity Academy, ospiti di Monte dei Paschi di Siena.

– 9.30 – Università Cattolica del Sacro Cuore (Aula Pio XI, Largo A. Gemelli, 1) – “Milano: eccellenze si diventa”.

Intervengono: Maurizio Dallocchio (Sda Bocconi), Alessandro Gallo (imprenditore Poma 61), Andrea Illy (pres. Altagamma), Giancarlo Morandi (presidente Cobat), Mauro Parolini (assessore allo Sviluppo Economico Regione Lombardia), Mimma Posca (ad Pommery), Federico Rajola (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano).

– 13.00 – Ristorante Oste e Cuoco (Piazza Risorgimento, 2) – “La Sicilia che si fa eccellenza a Milano”: Giorgio Mulè (direttore diPanorama) intervista Tommaso Dragotto (fondatore e Ceo di Sicily by Car). A seguire food experience a cura dello chef Filippo La Mantia

-14.30 – La Permanente (via Turati, 34) – “IBM Business Connect 2016 Internet of things in the cognitive era“: le imprese a confronto con le sfide dell’internet delle cose.

– 18.00 – Università Telematica Pegaso, Palazzo Durini (Via Santa Maria Valle, 2) – Silvia Grilli (direttore di Grazia) incontra la youtuber e autrice del libro «Succede» (Mondadori), Sofia Viscardi.

– 18.30 – Teatro San Babila –Niccolò Agliardi suona “Braccialetti rossi”. Saranno presenti due dei protagonisti della serie in onda dal 16 ottobre su Rai 1 alle 20:35: Pio Luigi Piscicelli e Mirko Trovato.

– 19.00 – Talent Garden Milano (via Arcivescovo Calabiana, 6) – Oscar di Montigny (direttore marketing, comunicazione & innovazione di Banca Mediolanum) discute del suo libro “Il tempo dei nuovi eroi”(Mondadori) con Sergio Luciano (giornalista di Panorama).

– 20.00 – Nephenta (Piazza Diaz, 1) – “Isaia Night: The Neapolitan way” – Dinner party con Guido Lembo e la band dell’Anema e Core.

MERCOLEDI 19 OTTOBRE

– 8.30 – Coca Cola HBC Italia (Piazza Indro Montanelli, 30 Sesto San Giovanni) – «Panorama carriere e lavoro»: i giovani incontrano i direttori del personale, in collaborazione con HRCommunity Academy.

– 9.30 – Università Telematica Pegaso, Palazzo Durini (Via Santa Maria Valle, 2) – «Le Start up spiccano il volo in Lombardia».

Intervengono: Davide Dattoli (Talent Garden), Luca Del Gobbo (assessore all’Università, Ricerca e Open Innovation Regione Lombardia), Zornitza Kratchmarova (Baby Guest), Floriana Ferrara (Master Inventor, IBM Italia), Marco Gay (Digital Magics), Danilo Iervolino (presidente Università Telematica Pegaso), Fernando Napolitano (presidente e Ceo di Italian Business & Investment Initiative), Federico Pistono (ceo di Konox), Luciano Tommasi (Enel). Welcome coffee a cura di Lavazza

– 13.00 – Excelsior Hotel Gallia – Showcooking dello chef Davide Oldani. Con l’intervento di Laura Maragliano (direttore di Sale e Pepe). A seguire food experience.

– 16.00 – Palazzo Regione Lombardia, 39° Piano (Piazza Città di Lombardia, ingresso N1 ) –

«Cobat Zero Waste: quando le politiche industriali e quelle ambientali si alleano per il bene del consumatore».

Intervengono: Elisabetta Confalonieri (Regione Lombardia), Giancarlo Morandi (presidente di Cobat), Claudio De Persio (direttore operativo di Cobat), Leonardo Botti (Global Marketing Manager PG Solar di ABB).

– 18.00 – Università Telematica Pegaso, Palazzo Durini (Via Santa Maria Valle, 2) – Alfonso Signorini presenta in anteprima il suo nuovo libro «Fryderyk e George, storia di due anime». Accompagnamento musicale della pianista Marianna Tongiorgi e del tenore Fabio Armiliato.

Welcome coffee a cura di Lavazza

– 18.00 – Teatro San Babila – Gianni Poglio (giornalista di Panorama) incontra il rapper Emis Killa.

– 18.00 – Civico Planetario Ulrico Hoepli (Corso Venezia 57) – I Grandi Incontri di Focus: «Marte, eccoci! In diretta l’arrivo della sonda ExoMars sul Pianeta Rosso».

Modera: Jacopo Loredan (direttore di Focus)

Intervengono: Amalia Ercoli Finzi (professore onorario del Politecnico di Milano), Tommaso Ghidini (responsabile sezione di Tecnologia dei materiali di ESA), Umberto Guidoni (astronauta), Stefano Oggioni (IBM Senior Technical Research Advisor)

– 18.30 – Palazzo Giureconsulti (Sala Colonne – Piazza dei Mercanti, 2) – «Il fisco ed i lavoratori autonomi, l’eterno conflitto».

Intervengono: Enrico Zanetti (viceministro dell’Economia e delle Finanze), Fausto Cacciatori (vicepresidente nazionale Cna), Massimo Miani (commercialista), Donatella Prampolini (vicepresidente Confcommercio)

– 19.00 – iQOS Embassy (Foro Buonaparte, 50) – Icon presenta «I nuovi scenari della fotografia di moda».

Modera: Michele Lupi (Direttore di Icon e Flair).

Intervengono: Paola Corapi (photo Editor Icon e Flair) e Alessandro Furchino Capria (fotografo).

A seguire DJ set di Sergio Tavelli.

– 21.30 – Teatro San Babila – Alla scoperta dei tesori nascosti di Milano: «I capolavori del rinascimento lombardo». Lezione di Vittorio Sgarbi.

GIOVEDI 20 OTTOBRE

– 8.30 – Sede Danone SpA (via Carlo Farini, 41) – «Panorama Carriere e lavoro»: i giovani incontrano i direttori del personale, in collaborazione con HRCommunity Academy.

– 10.00 – Università Vita-Salute San Raffaele (Aula San Raffaele, via Olgettina, 60) – «L’eccellenza nella ricerca in Italia: dal laboratorio alla cura del malato»

Modera: Margherita Fronte (giornalista di Focus).

Saluto di benvenuto: Paolo Rotelli (presidente Gruppo Ospedaliero San Donato).

Intervengono: Professor Mario Alberto Battaglia (Associazione e Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, Progressive MS Alliance), Giancarlo Comi (direttore della Divisione di Neurologia e Direttore Scientifico del centro Sclerosi Multipla dell’Ospedale San Raffaele di Milano), Luca Del Gobbo (assessore all’Università, Ricerca e Open Innovation Regione Lombardia), Giulio Gallera (assessore al welfare della Regione Lombardia), Giovanni Leonardi (direttore generale per la Ricerca del Ministero della Salute), Pietro Leo (executive architect IBM Academy of Technology), Letizia Leocani (Team di ricerca sulle malattie neurodegenerative, Ospedale San Raffaele), Hubert Puech d’Alissac (amministratore delegato di Teva Italia).

– 10.00 – Auditorium Mondadori Segrate – «La Scuola 2.0»: incontro con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini, con l’intervento dell’Assessore all’Istruzione Formazione e Lavoro – Regione Lombardia, Valentina Aprea.

Premiazione degli studenti che hanno partecipato al concorso «Il bello di Milano».

– 13.00 – Ristorante Savini (Galleria Vittorio Emanuele, via Ugo Foscolo,5) – Showcooking dello chef Giovanni Bon. A seguire food experience.

– 18.00 – Mondadori Megastore (Piazza Duomo 1) – Antonio Carnevale (giornalista di Panorama) intervista Maurizio De Giovanni, autore del libro «Serenata senza nome» (Einaudi).

– 18.00 – Chiesa di San Paolo Converso (Piazza Sant’Eufemia, 3) – Alla scoperta dei tesori nascosti di Milano: «Design e Architettura». Lezione di Massimiliano Locatelli.

– 18.30 – Boutique Ferutdin Zakirov (corso Matteotti, 3) –«Gentlemen’s Club: una serata alla scoperta della sartorialità e dello stile Made in Italy».

– 19.00 – Università Telematica Pegaso, Palazzo Durini (Via Santa Maria Valle, 2) – Win the bank «Come un’impresa può riuscire a farsi finanziare dalle banche».

-19.30 – Showroom Cruciani (via Solferino, 19) – Cocktail party “Per filo e per segno” con il dj set di Max Brigante di Radio 105.

VENERDI 21 OTTOBRE

– 8.30 – Mondadori Megastore, Piazza Duomo – «Panorama Carriere e lavoro»: i giovani incontrano i direttori del personale, in collaborazione con HRCommunity Academy.

– 10.00 – Politecnico di Milano (aula S.0.2 , Piazza Leonardo da Vinci, 32) – I grandi incontri di Focus: «Processo ai cambiamenti climatici: esistono davvero, di chi è la colpa, come affrontarli?»

Modera: Jacopo Loredan (direttore di Focus).

Intervento del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Gian Luca Galletti.

Intervengono: Marino Gatto (professore ordinario di ecologia scuola di ingegneria civile, ambientale e territoriale Politecnico di Milano), Guido Guidi (Tenente Colonnello dell’Aeronautica Militare), Fabio Inzoli (direttore del Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano), Daniele Mocio (Tenente Colonnello dell’Aeronautica Militare), Giancarlo Morandi (presidente Consorzio Nazionale Raccolta e Riciclo – Cobat), Antonello Provenzale (direttore dell’Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR).

– 13.00 – Excelsior Hotel Gallia – Showcooking degli chef Bobo e Chicco Cerea. Con l’intervento di Fiammetta Fadda. A seguire food experience.

– 17.00 – Palazzo Pirelli, auditorium Gaber, Piazza Duca d’Aosta 3 – «O ti Formi o Ti Fermi»: idee, risorse e strumenti per chi fa impresa oggi.

Modera: Marcello Mancini (Presidente e Ceo Performance Strategies).

Intervengono: Robin Good (esperto di Marketing online), Leonardo D’Urso (esperto di Negoziazione), Dan Peterson (allenatore di Basket).

– 18.00 – Chiesa San Paolo Converso (Piazza Sant’Eufemia, 3) – Alla scoperta dei tesori nascosti di Milano: «Le arti e i mestieri nascosti della cultura milanese». Lezione di Davide Rampello.

– 18.00 – Teatro San Babila – Gianni Poglio incontra il performerFabio Rovazzi.

– 19.00 – iQOS Embassy (Foro Bonaparte, 50) – Icon ed EICMA presentano «Moto e design: il futuro delle due ruote».

Introducono la serata: Giorgio Mulè (direttore di Panorama) e Antonello Montante (Presidente EICMA).

Segue Talk con Michele Lupi (Direttore di Icon e Icon Design), Andrea Ferraresi (Responsabile Design Center Ducati) e Pietro Figini (Customizer @ TPR Italian Factory). A seguire live performance dei Thegiornalisti e Djset a cura di R101.

– 21.00 – Cinema Odeon (via Santa Radegonda, 8) – Piera Detassis (direttore di Ciak e Presidente Festa del Cinema di Roma) presenta inanteprima internazionale il film “Florence ” di Stephen Frears.Evento in collaborazione con Festa del Cinema di Roma

SABATO 22 OTTOBRE

– 10.00 – Bike tour alla scoperta di Milano a cura di EICMA con Roberto Giacobbo. Ritrovo dei partecipanti presso la Casa di Panorama d’Italia, C.so Vittorio Emanuele ang. P.zza San Carlo

– 11.00 – Civico Planetario Ulrico Hoepli (Corso Venezia, 57) – I grandi incontri di Focus: «Professione Astronauta».

Modera: Jacopo Loredan (direttore di Focus)

Intervengono: David Avino (Managing Director di Argotec), Umberto Guidoni (astronauta). – 13.00 – Ristorante Il Marchesino (Via Filodrammatici, 2) –Showcooking dello chef Gualtiero Marchesi in collaborazione con Regione Lombardia. Con l’intervento di Fiammetta Fadda. A seguire food experience.

– 14.30 – Casa Panorama d’Italia, C.so Vittorio Emanuele ang. P.zza San Carlo – Panorama d’Italia incontra Benji e Fede.

I primi dieci iscritti incontreranno in esclusiva le due pop star del momento.

– 16.00 – Casa Panorama d’Italia, C.so Vittorio Emanuele ang. P.zza San Carlo – Geronimo Stilton incontra i suoi piccoli amici lettori.

– 17.00 – Casa Panorama d’Italia, C.so Vittorio Emanuele ang. P.zza San Carlo – «Vedo e prevedo», show del mago e illusionista Antonio Casanova.

– 18.00 – Chiesa di San Paolo Converso (Piazza Sant’Eufemia, 3) –Alla scoperta dei tesori nascosti di Milano: «Milano capitale dell’impero romano». Lezione di Valerio Massimo Manfredi.

– 18.30 – Università Telematica Pegaso, Palazzo Durini (Via Santa Maria Valle, 2) – Stefania Berbenni (giornalista di Panorama) intervista Roberto Giacobbo, autore del libro «Le carezze cambiano il dna» (Mondadori).