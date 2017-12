Sabato sera Juve – Inter, la sfida Scudetto “bis”

Settimana scorsa fu Napoli-Juve, da tutti identificata come la “madre” di tutte le sfide Scudetto. Solo che poi ha vinto la Juve, l’Inter ha svolto il suo compito contro il Chievo e si è insediata in vetta. Ironia della sorte, solo una settimana dopo il calendario beffardo mette di fronte i bianconeri con la nuova capolista. Per la squadra di Allegri potrebbe essere la controprova, possiamo dire, perché una vittoria sarebbe un segnale forte per tutte le speranzose antagoniste; per l’Inter, invece, potremmo chiamarla una prova di maturità, per gettare la maschera e affermare con decisione la propria candidatura al titolo. Eppure nonostante questo inizio di stagione pazzesco, i bookmakers danno poca fiducia ai ragazzi di Spalletti: la vittoria dei padroni di casa, infatti, si aggira su una quota di 1.6, mentre l’exploit in trasferta di Icardi e compagni è dato addirittura a 5 (e più) volte la posta. Insomma, per gli esperti del settore i bianconeri sono comunque “favoritissimi”: la vittoria al San Paolo della scorsa settimana ha fatto risalire le quotazioni della Juve, che adesso è tornata ad essere considerata la squadra da battere.

Ci proverà proprio l’Inter, rimasta l’unica imbattuta del campionato dopo la caduta degli Dei partenopei nell’ultimo turno. E Spalletti, ovviamente, spera di riuscire a conservare questa imbattibilità anche sabato sera: superare l’ostacolo Juventus darebbe un’aurea di legittimità al progetto che – come detto – gli addetti ai lavori non riconoscono ancora come “vincente”. Se sul risultato finale i pronostici pendono clamorosamente verso i padroni di casa, c’è grande incertezza invece per quanto riguarda i gol: le ipotesi che la partita finisca con due reti o meno o con tre reti o più (per gli esperti Under 2,5 o Over 2,5) sono date esattamente alla stessa quota (1.9), un evento non così frequente, anzi. Per i bookmakers, però, è probabile che segnino entrambe le squadre (Gol a 1.8, No Gol a 1.9) e, infatti, i risultati più “scontati” sono l’1-0 per la Juve o un pari per 1-1 (entrambe le soluzioni sono date circa a 7). Inutile anche rimarcare chi possano essere i mattatori di serata: un gol di Higuain vale meno di 2 volte la posta (come uno di Dybala), mentre da parte nerazzurra i bomber più attesi sono ovviamente Icardi (dato a 2.4) e Perisic (3.6). Per tutte le altre quote e suggerimenti per puntare sul big match di sabato sera (e su tutte le altre partite in programma), per ottenere interessanti bonus di benvenuto per nuovi scommettitori, per consultare la lista dei bonus, CLICCA QUI