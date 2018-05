Udinese – Inter 0 a 4 Serie A trentaseiesima giornata, poker da Champions

Una vittoria agevole, iniziata e chiusa già nel primo tempo grazie a Ranocchia, Rafinha ed Icardi e proseguita nella ripresa con la rete di Borja Valero. I neroazzurri si dimostrano determinati a raggiungere il quarto posto, mentre l’Udinese di Tudor non parte: in totale sono 12 le sconfitte nelle ultime 13 partite e la zona retrocessione è sempre più vicina. Inter, invece, con gli occhi puntati su Lazio Torino e Cagliari Roma.

Tutto confermato per Spalletti che si affida a Perisic, Candreva e Rafinha alle spalle di Icardi. Centrocampo con Brozovic e Borja Valero. In difesa, davanti ad Handanovic, dentro Cancelo, Skriniar, Ranocchia e Dalbert.

Inizia bene l’Inter: al 5′ Perisic riceve palla da Cancelo e colpisce di testa, ma Danilo salva sulla linea di rete. All’11 ci prova Icardi, ma Bizzarri riesce a bloccare la sfera.

Al 13′ l’Inter passa in vantaggio sugli sviluppi di un corner con un tocco di Ranocchia che mette fuori tempo Bizzarri. Passano due minuti e i neroazzurri sfiorano il raddoppio: Icardi supera Bizzarri in uscita, la palla arriva a Perisic che calcia subito, ma Danilo salva ancora sulla linea di porta.

Al 31′ si fanno vedere i padroni di casa con Lasagna, fermato da Skriniar in area. L’attaccante dell’Udinese chiede il rigore, ma Mazzoleni lascia correre. Al 34′ che chance per Candreva: l’esterno, tutto solo davanti a Bizzarri, calcia invece che servire Icardi, ma la sfera finisce di poco sopra la traversa.

Al 36’ padroni di casa ad un passo dalla rete: palla filtrante per Lasagna che elude Ranocchia, ma Handanovic infrange i sogni di pareggio con un tuffo e una spizzata in angolo.

Al 40′ ammonizione risparmiata per Behrami che atterra fallosamente Rafinha. Al 43′ neroazzurri che mettono in cassaforte il risultato con Rafinha, autore di una grande rete: slalom, entrata in area e sinistro rasoterra sul primo palo.

Tutto confermato ad inizio ripresa, con l’Udinese che al 49′ rimane in dieci per l’espusione a Fofana. Tudor corre ai ripari: dentro Barak per De Paul. Al 57′ che rischio per Bizzarri che rinvia corto, ma Danilo ci mette una pezza.

Al 70′ esce Dalber ed entra Santon. Passa un minuto e l’Inter cala il poker con Borja Valero, bravo a ribadire in rete un tiro di Perisic sporcato dalla difesa friulana. Tudor prova il tutto per tutto, inserendo Jankto per Behrami e Perica per Lasagna, ma i friulani non arrivano mai ad impensierire Handanovic.

All’87’ traversa di Karamoh, entrato pochi minuti prima per Candreva. Poi al 90′ Mazzoleni fischia la fine: non c’è recupero.

Neroazzurri che chiudono sul 4 a 0 e si portano a quota 69 punti, a -1 dal tandem Lazio e Roma che giocheranno, rispettivamente, alle 15.00 contro il Torino e alle 20.45 contro il Cagliari.

Neroazzurri che torneranno in campo sabato prossimo alle 20.45, per la sfida casalinga contro il Sassuolo.

Matteo Torti