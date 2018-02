Spacciatore arrestato via Cavezzali Milano, operazione del Commissariato Villa San Giovanni

La Polizia di Stato, nell’ambito della vasta attività svolta dalla Questura di Milano, volta ad intensificare il controllo del territorio, soprattutto nelle aree più critiche, sviluppata proficuamente con il progetto “Penelope”, ha arrestato un cittadino egiziano di 30 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto ricostruito, gli agenti del Commissariato Villa San Giovanni, a seguito di un’attività investigativa fatta di appostamenti ed osservazione volta al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, nella tarda serata del 21 febbraio 2018, si sono posizionati al primo piano di uno stabile in via Cavezzali e hanno individuato e fermato il giovane 30enne che, giungendo al primo piano di un palazzo, dichiarava la sua presenza dovuta alla necessità di far visita a un parente, assumendo un atteggiamento non collaborativo.

I poliziotti, a seguito di perquisizione personale, hanno trovato l’uomo in possesso di varie banconote di diverso taglio per un totale di 710 euro, e di una chiave che ne consentiva l’accesso presso un appartamento. All’interno dell’abitazione, gli agenti hanno trovato un cane di razza rottweiler messo di guardia dal giovane e, a seguito di perquisizione domiciliare, nella controsoffitta metallica (punto in cui passano cavi elettrici ed impianto di condizionamento) hanno rinvenuto e sequestrato tre involucri in plastica termosaldati, al cui interno vi era cocaina dal peso di circa 32 grammi.

All’interno di un armadio, gli investigatori hanno rinvenuto anche altre banconote di diverso taglio per un totale di 1100 euro e cinque cellulari, dei quali l’uomo non era in grado di fornire spiegazioni in merito alla loro provenienza. Un cellulare di marca Huawei è stato restituito immediatamente al suo titolare , poiché i poliziotti hanno subito rintracciato il proprietario al quale era stato sottratto il 19.02.2018.

Inoltre, gli agenti hanno individuato anche un altro appartamento dello stesso stabile come possibile luogo di confezionamento della sostanza stupefacente, e all’interno dello stesso hanno rinvenuto e sequestrato tre orologi e altro denaro contante per un totale di circa 885 euro. In merito a tutto il materiale sequestrato, l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed indagato per ricettazione.