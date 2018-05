Scegliere un’auto usata a Milano

Scegliere l’usato d’occasione

Chi si trova a dover sostituire la sua vecchia autovettura può valutare l’eventualità di scegliere un modello usato. Del resto ci sono molte persone che cambiano l’auto con grande regolarità, anche solo dopo 2 o 3 anni: questo significa che il mercato offre numerose vetture con una percorrenza in chilometri minima, ancora in ottimo stato e a prezzi decisamente vantaggiosi. Dove trovare le migliori auto usate a Milano, è questa la questione fondamentale: meglio il concessionario specializzato, il privato o i saloni che propongono anche vetture nuove?

Gli annunci dei privati

Capita di guardare gli annunci che offrono vetture usate da parte di privati cittadini, che a volte sembrano delle vere e proprie offerte. Si deve però fare il conto con una serie di problematiche, la prima è la motivazione che ha portato il proprietario a offrire la propria vettura tramite un annuncio: spesso si tratta di un metodo sfruttato per cercare di ottenere di più rispetto al valore reale del mezzo, metodo che per noi non risulta per niente conveniente. Oltre a questo lo scambio di una macchina tra due persone comporta anche la necessità di adempiere ad una serie di questioni di ordine burocratico: passaggio di proprietà, bollo, eventuali tasse non evase dal precedente proprietario e così via. Chi ci deve pensare a tutto questo? Tutto si deve concordare con chi proporne l’oggetto, per evitare di trovarsi a fare lunghe code presso l’Ispettorato della Motorizzazione civile.

Autosalone generico o specializzato in auto usate a Milano: le differenze

Cosa cambia tra un normale salone di automobili nuove, che ha a disposizione anche qualche modello usato, e uno specializzato in questo tipo di prodotto? La principale differenza riguarda l’ampia disponibilità che i concessionari specializzati possono mettere a disposizione dei propri clienti, oltre alla grande esperienza nel campo. In questi casi di solito si può scegliere tra le auto usate a Milano, anche veicoli a chilometro zero o vetture aziendali, tutte proposte che permettono di risparmiare al massimo, pur avendo a disposizione prodotti di alta qualità. Le concessionarie infatti prima di offrire le vetture usate ai clienti le verificano e controllano in ogni loro parte, in modo da garantire la qualità di ciò che propongono.

Chilometri certificati

Purtroppo quando si sceglie un’auto usata si deve fare sempre attenzione ad una serie di problematiche, tra cui la quantità di chilometri percorsi; è infatti noto che è possibile modificare questo dato, in maniera ovviamente fraudolenta. Un concessionario specializzato può garantire i chilometri percorsi, oltre a proporci tanti modelli in pronta consegna. Guardando tra le offerte spesso si possono trovare automobili di recentissima immatricolazione, che quindi si trovano in ottimo stato: dei veri affari che aspettano solo qualcuno in grado di valorizzarli. Una vettura che ha meno di due anni ha un costo decisamente inferiore al medesimo modello nuovo, pur non avendo uno stato di usura così importante e significativo: in pratica si tratta di avere tra le mani un prodotti di alta qualità ad un prezzo interessantissimo.