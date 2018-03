Rapinatori di Rolex Milano, quattro arresti

La Polizia di Stato, nell’ambito di un mirato servizio di controllo del territorio disposto dal Questore di Milano e volto al contrasto dei reati predatori, la scorsa settimana ha arrestato in flagranza quattro cittadini italiani di 34 42, 51 e 36 anni, per furto con destrezza.

Gli agenti della Sezione Antirapine della Squadra Mobile, dopo aver individuato un’auto usata da persone dedite allo strappo di orologi di valore, hanno svolto un’attività di osservazione e pedinamento dei soggetti, volta al contrasto del fenomeno delle rapine di orologi di pregio in danno di automobilisti, commesse da “trasfertisti” di origine partenopea.

Oltre ad aver individuato in zona Loreto il luogo in cui venivano lasciati gli scooter per commettere gli scippi, il giorno 6 marzo gli investigatori hanno assistito a un tentativo di furto ai danni di un cittadino a bordo di un’auto in via Melzo. Nella giornata successiva, 7 marzo, i quattro trasfertisti sono stati tratte in arresti, in piazza del Tricolore, a seguito della rapina aggravata di un orologio “Rolex Daytona” effettuata pochi minuti prima in via dei Transiti all’angolo con viale Monza, in danno di un automobilista monitorato dal gruppo di rapinatori da ore.

In particolare, dopo aver individuato la potenziale vittima a bordo di un SUV Maserati, uno dei soggetti a bordo di uno scooter, e un altro a bordo di una motocicletta, hanno consumato la rapina con la cosiddetta “tecnica dello specchietto” per poi allontanarsi a velocità sostenuta lungo viale Monza.

Successivamente, i tre sono saliti a bordo di una autovettura Peugeot 107, già nota alla Polizia poiché emersa nel corso dell’attività come mezzo in uso al gruppo criminale, ove ad attenderli vi era il terzo complice. Percorse alcune vie cittadine, senza che gli investigatori li perdessero mai di vista, i quattro sono stati bloccati in piazza del Tricolore.

Sono in corso indagini dei poliziotti della Squadra Mobile volte ad appurare ulteriori episodi criminosi riconducibili al medesimo gruppo.

